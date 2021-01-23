Група Європарламенту виключила литовського депутата за гомофобію

Європарламентар з Литви, лідер "Партії праці" Віктор Успасскіх був виключений 20 січня з групи лібералів Європарламенту за гомофобні висловлювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Голосування в групі Renew Europe відбулося як реакція на гомофобні заяви Успасскіх на відео у Facebook. На відео євродепутат використовував такі слова, як "збоченці" і "педики".

Голова Renew Europe румунський політик Дачіа Чолош заявив, що зміст відео з Успасскіх є абсолютно неприпустимим, пронизаний ненавистю і носить явно гомофобний характер.

За виключення Успасскіх з групи проголосували 72 євродепутати, 6 були проти, 6 утрималися.

Минулого тижня литовський європарламентар надіслав колегам лист з вибаченнями.

Він визнав, що використовував у своїй заяві занадто грубі висловлювання, але запевняв, що вони були спрямовані не проти представників громади ЛГБТ, а на адресу політичних опонентів і ЗМІ за необ'єктивну подачу інформації.

Обурення викликало відео Успасскіх в Fаcebook. Ось його зміст:

"Сьогодні в деяких країнах небезпечно навіть говорити, що ти людина звичайної орієнтації. Я не хочу, щоб мої бесіди, передачі коментували всякі педики, тому що це передача не для них. Я говорю про педиків, збоченців, про тих, у кого така доля, таке життя, це не їх вина, що у них якийсь потяг, що вони представляють чоловіка в одязі як жінку. Більшість таких людей не рекламують себе, але ті, які сунуть свій предмет під спідницю і йдуть на вулицю, кричать, - це педики, збоченці (...)", - сказав Успасскіх.

Зараз у групі Renew Europe 97 членів Європарламенту та лише один член від Литви.