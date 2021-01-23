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Группа Европарламента исключила литовского депутата за гомофобию

Суббота, 23 января 2021, 14:56

Европарламентарий из Литвы, лидер "Партии труда" Виктор Успасских был исключен 20 января из группы либералов Европарламента за гомофобные высказывания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Голосование в группе Renew Europe состоялось как реакция на гомофобные заявления Успасских на видео в Facebook. На видео евродепутат использовал такие слова, как "извращенцы" и "педики".

Председатель Renew Europe румынский политик Дачиан Чолош заявил, что содержание видео Успасских абсолютно недопустимо, пронизано ненавистью и носит явно гомофобный характер.

За исключение Успасских из группы проголосовали 72 евродепутата, 6 были против, 6 воздержались.

На прошлой неделе литовский европарламентарий направил коллегам письмо с извинениями.

Он признал, что использовал в своем заявлении слишком грубые высказывания, но уверял, что они были направлены не против представителей общины ЛГБТ, а в адрес политических оппонентов и СМИ за необъективную подачу информации.

Возмущение вызвало видео Успасских в Facebook. Вот его содержание:

"Сегодня в некоторых странах опасно даже говорить, что ты человек обычной ориентации. Я не хочу, чтобы мои беседы, передачи комментировали всякие педики, потому что это передача не для них. Я говорю о педиках, извращенцах, о тех, у кого такая судьба, такая жизнь, это не их вина, что у них какое-то влечение, что они представляют мужчину в одежде как женщину. Большинство таких людей не рекламируют себя, но те, которые суют свой предмет под юбку и идут на улицу, кричат, - это педики, извращенцы", - сказал Успасских.

Сейчас в группе Renew Europe 97 членов Европарламента и только один член от Литвы.

Темы: ЕвропарламентЛГБТЛитва


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