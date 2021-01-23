Группа Европарламента исключила литовского депутата за гомофобию

Европарламентарий из Литвы, лидер "Партии труда" Виктор Успасских был исключен 20 января из группы либералов Европарламента за гомофобные высказывания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Голосование в группе Renew Europe состоялось как реакция на гомофобные заявления Успасских на видео в Facebook. На видео евродепутат использовал такие слова, как "извращенцы" и "педики".

Председатель Renew Europe румынский политик Дачиан Чолош заявил, что содержание видео Успасских абсолютно недопустимо, пронизано ненавистью и носит явно гомофобный характер.

За исключение Успасских из группы проголосовали 72 евродепутата, 6 были против, 6 воздержались.

На прошлой неделе литовский европарламентарий направил коллегам письмо с извинениями.

Он признал, что использовал в своем заявлении слишком грубые высказывания, но уверял, что они были направлены не против представителей общины ЛГБТ, а в адрес политических оппонентов и СМИ за необъективную подачу информации.

Возмущение вызвало видео Успасских в Facebook. Вот его содержание:

"Сегодня в некоторых странах опасно даже говорить, что ты человек обычной ориентации. Я не хочу, чтобы мои беседы, передачи комментировали всякие педики, потому что это передача не для них. Я говорю о педиках, извращенцах, о тех, у кого такая судьба, такая жизнь, это не их вина, что у них какое-то влечение, что они представляют мужчину в одежде как женщину. Большинство таких людей не рекламируют себя, но те, которые суют свой предмет под юбку и идут на улицу, кричат, - это педики, извращенцы", - сказал Успасских.

Сейчас в группе Renew Europe 97 членов Европарламента и только один член от Литвы.