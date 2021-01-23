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В "1+1" кажуть, що не відкликали скарги на Geek Journal

Субота, 23 січня 2021, 16:29
В 1+1 кажуть, що не відкликали скарги на Geek Journal

У суботу компанія "1+1 media" заявила, що не відкликала скарги на відео українського каналу Geek Journal, який оглядає фільми та серіали. Проте попередження каналу почали зникати.

Джерело: заява "1+1 media", повідомлення засновника Geek Journal

Дослівно: "Група 1+1 media повідомляє, що не відкликала скарги на відео на YouTube-каналі Geek Journal, які містили контент, авторські права на який належать холдингу. Наразі ці відео, на які креатор вищезазначеного каналу не мав авторських прав, на відеохостингу відсутні, що й було метою скарг".

Деталі: В "1+1" заявили, що скарги були надіслані у зв’язку "з незаконним використанням автором контенту 1+1 media та з єдиною метою — захисту власного контенту на будь-яких майданчиках, у тому числі в інтернеті, та дотримання культури поваги до авторського права й інтелектуальної власності", а канал було заблоковано за рішенням відеохостингу YouTube.

Реакція Geek Journal: Засновник каналу, блогер із псевдонімом Тайлер Андерсон в свою чергу зазначив, що мав зустріч з представниками "1+1", на якій йому висунули низку вимог. Так, за його словами, умова перша - це видалення всіх відео, на які "прилетіли" страйки, загалом мова про 8 роликів.

Другою умовою стало написання публічного допису про те, в якому Geek Journal визнав би свою "неправоту".

Пряма мова Андерсона: "Я, звісно, все це послухав і сказав, що мені потрібен час подумати. До понеділка.

Але від ранку суботи страйки почали один за одним зникати – причому не в тому порядку, в якому їх робили".

Нагадаємо: Українськомовний YouTube-канал Geek Journal, який оглядає фільми та серіали, можуть заблокувати назавжди, оскільки на нього поскаржився канал "1+1" 4 рази із 3 можливих.

Українська правда

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Теми: інтернетмедіаскандал
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