В "1+1" говорят, что не отзывали жалобы на Geek Journal

В субботу компания "1+1 media" заявила, что не отзывала жалобы на видео украинского канала Geek Journal, который публикует обзоры на фильмы и сериалы. Однако предупреждения каналу начали исчезать.

Источник: заявление "1+1 media", сообщение основателя Geek Journal

Дословно: "Группа 1 + 1 media сообщает, что не отзывала жалобы на видео на YouTube-канале Geek Journal, содержащие контент, авторские права на который принадлежат холдингу. Пока эти видео, на которые креатор вышеупомянутого канала не имел авторских прав, на видеохостинге отсутствуют, что и было целью жалоб".

Детали: В "1+1" заявили, что жалобы были направлены в связи "с незаконным использованием автором контента 1+1 media и с единственной целью - защиты собственного контента на любых площадках, в том числе в интернете, и соблюдение культуры уважения к авторскому праву и интеллектуальной собственности", а канал был заблокирован по решению видеохостинга YouTube.

Реакция Geek Journal: Основатель канала, блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон в свою очередь отметил, что встречался с представителями "1+1", и ему выдвинули ряд требований. Так, по его словам, условие первое - это удаление всех видео, на которые "прилетели" страйки, речь о 8 роликах.

Вторым условием было написание публичного сообщению о том, в каком Geek Journal признал бы свою "неправоту".

Прямая речь Андерсона: "Я, конечно, все это послушал и сказал, что мне нужно время подумать. До понедельника.

Но с утра субботы страйки стали один за другим исчезать - причем не в том порядке, в котором их делали".

Напомним: украиноязычный YouTube-канал Geek Journal, который публикует обзоры фильмов и сериалов, могут заблокировать навсегда, поскольку на него пожаловался канал "1+1" 4 раза из 3 возможных.