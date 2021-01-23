Протести у РФ: 2 тисячі затриманих, активісти анонсують нові мітинги

У суботу під час масових акцій протесту в Росії затримали 1908 осіб, при цьому один із соратників Олексія Навального Леонід Волков заявив, що в наступні вихідні мітинги поновляться.

Джерело: Медуза з посиланням на ФБК, ОВД-Инфо

Деталі: Станом на 19 годин відомо про те, що в Росії затримано 1908 осіб. У Москві найбільше затриманих - 649, в Петербурзі - 268. У Новосибірську - 95.

У Воронежі та Казані - по 49 затриманих, в Сочі силовики схопили 45 людей.

При цьому російський політик і громадський діяч Леонід Волков заявив, що прихильники Навального в наступні вихідні знову проведуть протестні акції.

Нагадаємо: 23 січня у Москві та інших містах РФ проходять масові акції протесту. Російські силовики застосовують силу проти мітингувальників й затримують громадян.