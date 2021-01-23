Протесты в РФ: 2 тысячи задержанных, активисты анонсируют новые митинги

В субботу во время массовых акций протеста в России задержали 1908 человек, при этом один из соратников Алексея Навального Леонид Волков заявил, что в следующие выходные митинги продолжатся.

Источник: Медуза со ссылкой на ФБК, ОВД-Инфо

Детали: По состоянию на 19 часов известно о том, что в России задержаны 1908 человек. В Москве больше всего задержанных - 649, в Петербурге - 268. В Новосибирске - 95.

В Воронеже и Казани - по 49 задержанных, в Сочи силовики схватили 45 человек.

При этом российский политик и общественный деятель Леонид Волков заявил, что сторонники Навального в следующие выходные снова проведут протестные акции.

Напомним: 23 января в Москве и других городах РФ проходят массовые акции протеста. Российские силовики применяют силу против митингующих и задерживают граждан.