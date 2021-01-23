Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосовують силу проти мітингувальників.

Джерело: Медуза, МБХ медиа, РБК

Деталі: Російські ЗМІ публікують відео жорстоких розгонів антиурядових демонстрацій як у Москві, так і в інших містах РФ, де у суботу відбуваються масові акції протесту.

Співробітники правоохоронних органів РФ зачистили Пушкінську площу в Москві, де проходила акція на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.

Силовики також перекрили прохід до деяких довколишніх вулиць і провулків.

Вот так силовики зачищали Пушкинскую pic.twitter.com/PKhSsuy9vQ — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Станом на 17 годину суботи відомо про 1614 затриманих мітингувальників по всій Росії.

На Трубній площі в Москві кинули димову шашку. Проїжджу частину накрило димом.

ТАСС повідомляє, що це нібито один з протестуючих розпорошив газовий балончик в співробітників поліції, в результаті чого "одному з них стало погано".

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