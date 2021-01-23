Б'ють кийками й наступають: у Москві силовики розганяють протестувальників
Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосовують силу проти мітингувальників.
Джерело: Медуза, МБХ медиа, РБК
Деталі: Російські ЗМІ публікують відео жорстоких розгонів антиурядових демонстрацій як у Москві, так і в інших містах РФ, де у суботу відбуваються масові акції протесту.
Співробітники правоохоронних органів РФ зачистили Пушкінську площу в Москві, де проходила акція на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.
Силовики також перекрили прохід до деяких довколишніх вулиць і провулків.
Вот так силовики зачищали Пушкинскую pic.twitter.com/PKhSsuy9vQ— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021
Станом на 17 годину суботи відомо про 1614 затриманих мітингувальників по всій Росії.
На Трубній площі в Москві кинули димову шашку. Проїжджу частину накрило димом.
ТАСС повідомляє, що це нібито один з протестуючих розпорошив газовий балончик в співробітників поліції, в результаті чого "одному з них стало погано".
Медіазона повідомляє, що в Москві біля цирку люди закидали поліцейських сніжками.
У цирка на Трубной полицейских забросали снежками, те явно растерялись— Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021
Видео: Юля Сугуева / Медиазона pic.twitter.com/QRkpJygSfN
Передісторія:
- Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок".
- 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.
- Штаби опозиційного до режиму Путіна політика Олексія Навального анонсували великі мітинги по всій Росії 23 січня у відповідь на його арешт.
- Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.