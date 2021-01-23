Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Б'ють дубинками й наступають: у Москві силовики розганяють протестувальників

Субота, 23 січня 2021, 16:43
Фото: Михайло Гребенщіков, РБК

Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосовують силу проти мітингувальників.

Джерело: Медуза, МБХ медиа, РБК

Деталі: Російські ЗМІ публікують відео жорстоких розгонів антиурядових демонстрацій як у Москві, так і в інших містах РФ, де у суботу відбуваються масові акції протесту.

Співробітники правоохоронних органів РФ зачистили Пушкінську площу в Москві, де проходила акція на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.

Силовики також перекрили прохід до деяких довколишніх вулиць і провулків.

Станом на 17 годину суботи відомо про 1614 затриманих мітингувальників по всій Росії.

На Трубній площі в Москві кинули димову шашку. Проїжджу частину накрило димом.

ТАСС повідомляє, що це нібито один з протестуючих розпорошив газовий балончик в співробітників поліції, в результаті чого "одному з них стало погано".

 

Передісторія: 

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.
  • Штаби опозиційного до режиму Путіна політика Олексія Навального анонсували великі мітинги по всій Росії 23 січня у відповідь на його арешт.
  • Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоБ'ють дубинками й наступають: у Москві силовики розганяють протестувальників

оновленоНа Львівщині зіткнулися поїзд і маршрутка, є загиблий

фото, відеоУ Москві затримали дружину Навального, б'ють журналістів

У США помер легендарний журналіст Ларрі Кінг

Україна виходить з посиленого карантину: Шмигаль нагадав про заборони

відеоСБУ затримала сепаратиста з Херсонщини: готував "тарифний Майдан"

Усі новини...
Останні новини
17:06
Президент Литви назвав придушення протестів у РФ поверненням до сталінізму
16:57
Газовики заборгували оператору ГТС 1,6 мільярда
16:43
відео, фотоБ'ють дубинками й наступають: у Москві силовики розганяють протестувальників
16:29
оновленоНа Львівщині зіткнулися поїзд і маршрутка, є загиблий
16:22
мапаПогода: тепло зміниться на холод
16:14
Газовики заборгували оператору ГТС 1,6 мільярда
15:37
фото, відеоУ Москві затримали дружину Навального, б'ють журналістів
15:27
Коболєв: Нафтогаз є постачальником газу для 9% споживачів
15:14
У США помер легендарний журналіст Ларрі Кінг
14:56
Група Європарламенту виключила литовського депутата за гомофобію
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!