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Окупаційні війська РФ здійснили 8 обстрілів на Донбасі

Субота, 23 січня 2021, 19:09
Окупаційні війська РФ здійснили 8 обстрілів на Донбасі

Протягом поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: За даними українських бійців, неподалік Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів  120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.  Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета.

Дослівно: "Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає".

Українська правда

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Теми: війнаООСДонбас
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