Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оккупационные войска РФ осуществили 8 обстрелов на Донбассе

Суббота, 23 января 2021, 20:09

В течение текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерня сводка штаба ООС

Детали: По данным украинских бойцов, недалеко Южного российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вблизи населенного пункта Гнутово враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Вблизи Водяного (на Приазовье), вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.

Дословно: "О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет".

Украинская правда
Темы: войнаООСДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

СБУ о подготовке убийства Наумова: был сговор, предлагали $50 тысяч

Работника СБУ, подозреваемого в подготовке убийства коллеги, отправили за решетку

видеоПротесты в РФ: 2 тысячи задержанных, активисты анонсируют новые митинги

В "1+1" говорят, что не отзывали жалобы на Geek Journal

видео, фотоБьют дубинками и наступают: в Москве силовики разгоняют протестующих

обновленоНа Львовщине столкнулись поезд и маршрутка, есть погибший

Все новости...
война
На Донбассе боевики стреляли из гранатомета и снайперской винтовки
Стало известно имя морпеха, убитого снайпером на Донбассе
Оккупанты застрелили военнослужащего Объединенных сил
Последние новости
20:09
Оккупационные войска РФ осуществили 8 обстрелов на Донбассе
19:52
Британские эксперты удивлены заявлением Джонсона об опасности нового штамма Covid
19:43
СБУ о подготовке убийства Наумова: был сговор, предлагали $50 тысяч
19:41
фото, видеоВ Москве продолжаются столкновения у изолятора, где держат Навального
19:07
Работника СБУ, подозреваемого в подготовке убийства коллеги, отправили за решетку
18:38
Шмыгаль считает, что в 2021 году промышленность будет расти
18:37
ЕС отреагирует на подавление протестов в России
18:26
Розничная торговля выросла на 8,4%
18:19
видеоПротесты в РФ: 2 тысячи задержанных, активисты анонсируют новые митинги
17:55
Российские силовики отпустили жену Навального
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!