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Оккупационные войска РФ осуществили 8 обстрелов на Донбассе

Суббота, 23 января 2021, 19:09
Оккупационные войска РФ осуществили 8 обстрелов на Донбассе

В течение текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерня сводка штаба ООС

Детали: По данным украинских бойцов, недалеко Южного российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вблизи населенного пункта Гнутово враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Вблизи Водяного (на Приазовье), вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки боевики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.

Дословно: "О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет".

Украинская правда
Темы: войнаООСДонбасс
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