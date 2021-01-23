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Роскомнадзор зажадав від ЗМІ видалити матеріал про підготовку "тітушок"

Субота, 23 січня 2021, 19:31
Роскомнадзор зажадав від ЗМІ видалити матеріал про підготовку тітушок
Фото: протестувальники у Москві, Ola Chesare

Російське видання "Новая газета" на вимогу Роскомнадзору видалило матеріал про те, як у підмосковному пансіонаті студентів вишів та коледжів готували під виглядом демонстрантів провокувати бійки на мітингу 23 січня.

Джерело: Новая газета у Телеграм

Деталі: ЗМІ з посиланням на розповіді найнятих студентів розповіли, що в Москві підготували групи "титушек", яких навчили провокувати бійки під час акцій на підтримку Олексія Навального і викладати в соцмережі "свідоцтва" насильства з боку демонстрантів.

Пізніше матеріал Тетяни Юрасової про місце підготовки ймовірних "тітушок" був видалений на вимогу Роскомнадзору.

Нагадаємо: В матеріалі стверджувалося, що за участь у разовій акції учасникам обіцяли до 3,5 тис. рублів, а тим, хто привів більше семи осіб - зарплату в розмірі 30-40 тисяч рублів плюс компенсацію на витрати. Хто саме організував підготовку російських "тітушок", газета не писала.

"Українська правда" у Threads

Теми: тітушкиНавальнийРосіяМіграційна служба
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