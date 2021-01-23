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Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить материал о подготовке "титушек"

Суббота, 23 января 2021, 20:31
Фото: протестующие в Москве, Ola Chesare

Российское издание "Новая газета" по требованию Роскомнадзора удалило материал о том, как в подмосковном пансионате студентов вузов и колледжей готовили под видом демонстрантов провоцировать драки на митинге 23 января.

Источник: Новая газета в Телеграм

Детали: СМИ со ссылкой на рассказы нанятых студентов рассказали, что в Москве подготовили группы "титушек", которых обучили провоцировать драки на акциях в поддержку Алексея Навального и выкладывать в соцсети "свидетельства" насилия со стороны демонстрантов.

Позже материал Татьяны Юрасовой о месте подготовки предполагаемых "титушек" был удален по требованию Роскомнадзора.

Напомним: В материале утверждалось, что за участие в разовой акции участникам обещали до 3,5 тыс. рублей, а тем, кто привел больше семи человек — зарплату в 30-40 тысяч рублей плюс компенсацию на расходы. Кто именно организовал подготовку российских "титушек", газета не писала.

Темы: титушкиНавальныйРосcияМиграционная служба


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