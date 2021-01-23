У Москві підготували "тітушок" для провокацій на акціях – ЗМІ

У Москві підготували десятки "тітушок", які повинні провокувати бійки на акціях на підтримку Олексія Навального 23 січня і викладати в соцмережі "свідоцтва" насильства з боку демонстрантів.

Джерело: "Нова газета"

Деталі: Як пише видання, відразу після новорічних свят студентам московських вузів і коледжів стали активно пропонувати підробіток за участь у різних заходах і конференціях.

Тих із них, хто міг залучити не менше семи інших студентів, призначали бригадирами. Їм обіцяли зарплату в 30-40 тис. рублів плюс компенсацію на витрати.

Рядовим учасникам "бригади" обіцяли від тисячі до 3,5 тис. рублів за захід. Вони повинні були прийти, побути годину-дві, забезпечуючи масовість, і піти. Всіх студентів, бригадирів та активістів просили заповнити анкету.

Через тиждень з'ясувалося, що всі "заходи" пов'язані з Олексієм Навальним.

Двоє студентів розповіли виданню на умовах анонімності, що до акції протесту 23 січня активістів чоловічої статі покликали на "збори" в одному з підмосковних пансіонатів.

Майже одразу після формування команд "бригадирам" доручили оперативно організувати явку їх людей в аеропорт "Внуково" 17 січня, куди повинен був прилетіти Олексій Навальний, для зустрічі телеведучої та співачки Ольги Бузової. Один з "бригадирів" розповів, що відправив туди сімох людей, а потім дізнався, що до "Внуково" повинен прилетіти Навальний.

У вівторок, 19 січня, бригадирів та активістів запросили прийти в "штаб" за адресою: вул. Короленка, будинок 2, корпус 9, щоб "підписати договір, отримати гроші". За вказаною адресою в Сокольниках була розташована двоповерхова будівля без будь-якої вивіски.

Учасників зустрічав куратор, перш за все його цікавило, чи хочуть хлопці, щоб у Росії було як в Україні.

А потім відразу вводив у курс справи: що замість заходів ті будуть бригадирами на мітингах, контролювати своїх людей – "щоб з ними нічого не сталося і щоб менти не забрали". Для цього потрібно пройти навчання на зборах. Потім проходила співбесіда, при вході в приміщення кожного просили здати телефон, нібито через побоювання прослушки.

Збори повинні були пройти в Одинцовському районі в пансіонаті "Горизонт", це приблизно 50 км від Москви, 20 січня. Після приїзду на КПП теж потрібно було здати телефони.

Про програму зборів бригадирам розповідав інструктор. За два дні їм належало вивчити курс з надання першої медичної допомоги і потренуватися зі спортсменами зі Школи бойових єдиноборств "Витязь".

"Щоб там, на мітингу, ви могли когось при необхідності заламати і дати **** (постояти за себе. – ред.)", – пояснили їм. На питання, навіщо підготовка з меддопомоги, керівник відповів: "Мало що на мітингах може трапитися. Ви повинні вміти надати першу медичну допомогу".

Один зі студентів запитав у штабістів, як поліція і ОМОН будуть розбиратися, хто з учасників демонстрації за Навального, а хто – за Росію. Штабісти відповіли, що поліції можна не боятися – у них будуть списки "наших".

Пряма мова одного з джерел: "Як я зрозумів, для них важливо, щоб не менти людей херачили, а щоб за фактом ми *** (били. - ред.) цивільних людей".

Детальніше: Після співбесіди всі йшли в під'їзд в лівій частині будівлі, де якась комісія оформляла людей на збори. Обидва джерела видання відзначили біля входу досить великий натовп молодих людей, чоловік 30-50. Незважаючи на мороз, вони стояли без верхнього одягу.

За словами одного з джерел, на вигляд це були молоді люди не дуже благополучні, можливо, без освіти.

Одне джерело "Нової газети" не стало оформлюватися на збори. За його словами, йому не сподобалася позиція цієї "мутної" організації: "Ми типу не "ЄР", ми ліваки, ні до якої партії не прив'язані, а ви йдіть на мітинги, **** (бийте. - ред.) разом з ментами цивільне населення!"

Другий співрозмовник взяв час на роздуми, але теж не поїхав.

Довідка: Є багато свідчень того, що під час подій на Майдані в Україні "тітушки" нападали як на протестувальників, так і на звичайних громадян у різних містах України. Часто тітушки діяли разом з міліцією.

Зокрема, напади "тітушок" було зафіксовано в Києві, Одесі, Запоріжжі та інших містах. У Києві вони вбили журналіста газета "Вести" В'ячеслава Веремія.

Що передувало: У суботу в різних містах Росії почалися затримання на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

21 січня в Росії поліція продовжила затримувати соратників Навального у Москві та в інших містах РФ. Зокрема затримали співробітника відділу розслідувань ФБК Георгія Албурова та прессекретаря Навального Кіру Ярмиш.

Передісторія: