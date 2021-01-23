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Держдеп США відреагував на протести у РФ й закликав звільнити Навального

Субота, 23 січня 2021, 23:37
Фото Вікторії Одіссонової, Новая газета

Офіційний Вашингтон засудив застосування сили проти мітингарів та журналістів у Росії під час антиурядових акцій, що прокотилися великими містами країни 23 січня.

Джерело: заява Держдепу

Дослівно: "США рішуче засуджують застосування жорсткої тактики проти протестувальників і журналістів по всій Росії у ці вихідні.

Тривалі зусилля (російської влади - УП) з придушення прав російських громадян на мирні зібрання та свободу вираження поглядів, арешт опозиціонера Олексія Навального та придушення наступних акцій є тривожними свідченнями подальших обмежень основних свобод та громадянського суспільства".

Деталі: У заяві від імені представника держдепу Неда Прайса зазначається – США закликає російську владу звільнити всіх затриманих на акціях протесту та "негайно й без жодних умов" випустити на свободу Олексія Навального.

У Держдепі додали, що США будуть стояти плечем до плеча зі своїми союзниками та партнерами на захисті прав людини – чи то в Росії, чи то в інших країнах.

Нагадаємо: Міністерство закордонних справ оприлюднило позицію України стосовно застосування сили проти мирних демонстрантів та щодо арештів опозиційних політиків у РФ.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії, і в понеділок міністри закордонних справ блоку обговорять реакцію на ці події.

Українська правда
Теми: НавальнийСШАРосіямітинги


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