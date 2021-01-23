Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Госдеп США отреагировал на протесты в РФ и призвал освободить Навального

Суббота, 23 января 2021, 23:37
Фото Виктории Одиссоновой, Новая газета

Официальный Вашингтон осудил применение силы против митингующих и журналистов в России во время антиправительственных акций, прокатившихся по крупным городам страны 23 января.

Источник: заявление Госдепа

Дословно: "США решительно осуждают применение жесткой тактики против протестующих и журналистов по всей России в эти выходные.

Длительные усилия (российской власти - УП) по подавлению прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, арест оппозиционера Алексея Навального и подавление последующих акций является тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных свобод и гражданского общества".

Детали: В заявлении от имени представителя госдепа Неда Прайса отмечается – США призывают российские власти освободить всех задержанных на акциях протеста и "немедленно и безо всяких условий" выпустить на свободу Алексея Навального.

В Госдепе добавили, что США будут стоять плечом к плечу со своими союзниками и партнерами на защите прав человека – будь то в России, или в других странах.

Напомним:

Министерство иностранных дел обнародовало позицию Украины относительно применения силы против мирных демонстрантов и арестов оппозиционных политиков в РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России, и в понедельник министры иностранных дел блока обсудят реакцию на эти события.

Украинская правда
Темы: НавальныйСШАРосcиямитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Госдеп США отреагировал на протесты в РФ и призвал освободить Навального

Власти РФ против "Радио свобода": Байдена просят вмешаться в ситуацию

Украина отреагировала на подавление протестов в России

СБУ о подготовке убийства Наумова: был сговор, предлагали $50 тысяч

Работника СБУ, подозреваемого в подготовке убийства коллеги, отправили за решетку

видеоПротесты в РФ: 2 тысячи задержанных, активисты анонсируют новые митинги

Все новости...
Навальный
В России – рекордное число задержаний за 10 лет
Украина отреагировала на подавление протестов в России
Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить материал о подготовке "титушек"
Последние новости
23:37
Госдеп США отреагировал на протесты в РФ и призвал освободить Навального
23:11
фотоВ России – рекордное число задержаний за 10 лет
22:29
Власти РФ против "Радио свобода": Байдена просят вмешаться в ситуацию
21:54
Работнику СБУ, подозреваемому в подготовке убийства коллеги, грозит пожизненное
21:26
Во Франции медики призвали не разговаривать в общественном транспорте
21:17
Смертельный пожар в доме престарелых: суд взял под стражу 4 подозреваемых
20:51
Украина отреагировала на подавление протестов в России
20:31
Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить материал о подготовке "титушек"
20:09
Оккупационные войска РФ осуществили 8 обстрелов на Донбассе
19:52
Британские эксперты удивлены заявлением Джонсона об опасности нового штамма Covid
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!