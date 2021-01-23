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Госдеп США отреагировал на протесты в РФ и призвал освободить Навального

Суббота, 23 января 2021, 22:37
Госдеп США отреагировал на протесты в РФ и призвал освободить Навального
Фото Виктории Одиссоновой, Новая газета

Официальный Вашингтон осудил применение силы против митингующих и журналистов в России во время антиправительственных акций, прокатившихся по крупным городам страны 23 января.

Источник: заявление Госдепа

Дословно: "США решительно осуждают применение жесткой тактики против протестующих и журналистов по всей России в эти выходные.

Длительные усилия (российской власти - УП) по подавлению прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, арест оппозиционера Алексея Навального и подавление последующих акций является тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных свобод и гражданского общества".

Детали: В заявлении от имени представителя госдепа Неда Прайса отмечается – США призывают российские власти освободить всех задержанных на акциях протеста и "немедленно и безо всяких условий" выпустить на свободу Алексея Навального.

В Госдепе добавили, что США будут стоять плечом к плечу со своими союзниками и партнерами на защите прав человека – будь то в России, или в других странах.

Напомним:

Министерство иностранных дел обнародовало позицию Украины относительно применения силы против мирных демонстрантов и арестов оппозиционных политиков в РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России, и в понедельник министры иностранных дел блока обсудят реакцию на эти события.

Украинская правда

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Темы: НавальныйСШАРосcиямитинги
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