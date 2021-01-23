Україна відреагувала на придушення протестів у Росії
Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну позицію України стосовно застосування сили проти мирних демонстрантів та щодо арештів опозиційних політиків у РФ.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter
Деталі: У Москві та інших російських містах 23 січня проходять антиурядові акції, на яких поліцейські та ОМОН застосовують силу до протестувальників.
Міністр закликав не лише засудити дії російської влади, а й використати всі можливі інструменти, аби вплинути на керманичів РФ.
Пряма мова: "Україна рішуче засуджує насильство проти мирних протестуючих та арешти опозиційних лідерів у Росії. Як міжнародне співтовариство ми повинні виходити за рамки засуджень і використовувати всі інструменти, щоб змусити російську владу припинити насильство над власним народом та агресію проти інших держав".
Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2021
Передісторія:
- Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок".
- 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.
- Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.
- Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.