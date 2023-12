Україна відреагувала на придушення протестів у Росії

Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну позицію України стосовно застосування сили проти мирних демонстрантів та щодо арештів опозиційних політиків у РФ.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter

Деталі: У Москві та інших російських містах 23 січня проходять антиурядові акції, на яких поліцейські та ОМОН застосовують силу до протестувальників.

Міністр закликав не лише засудити дії російської влади, а й використати всі можливі інструменти, аби вплинути на керманичів РФ.

Пряма мова: "Україна рішуче засуджує насильство проти мирних протестуючих та арешти опозиційних лідерів у Росії. Як міжнародне співтовариство ми повинні виходити за рамки засуджень і використовувати всі інструменти, щоб змусити російську владу припинити насильство над власним народом та агресію проти інших держав".

Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states.