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Україна відреагувала на придушення протестів у Росії

Субота, 23 січня 2021, 20:51
Дмитро Кулеба

Міністерство закордонних справ оприлюднило офіційну позицію України стосовно застосування сили проти мирних демонстрантів та щодо арештів опозиційних політиків у РФ.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter

Деталі: У Москві та інших російських містах 23 січня проходять антиурядові акції, на яких поліцейські та ОМОН застосовують силу до протестувальників.

Міністр закликав не лише засудити дії російської влади, а й використати всі можливі інструменти, аби вплинути на керманичів РФ.

Пряма мова: "Україна рішуче засуджує насильство проти мирних протестуючих та арешти опозиційних лідерів у Росії. Як міжнародне співтовариство ми повинні виходити за рамки засуджень і використовувати всі інструменти, щоб змусити російську владу припинити насильство над власним народом та агресію проти інших держав".

Передісторія: 

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.
  • Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.
  • Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

Українська правда
Теми: НавальнийУкраїнамітингиРосія


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