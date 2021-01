У Чорне море зайшов перший в цьому році американський есмінець

23 січня у Чорне море зайшов американський ракетний есмінець Donald Cook.

Джерело: Шостий флот США у twitter

Деталі: Зазначається, що це перший есмінець у водах Чорного моря у 2021 році.

"Donald Cook буде працювати із партнерами, продовжуючи зміцнювати безпеку на морі та в регіоні", – йдеться в повідомленні.

USS Donald Cook entered the Black Sea. The first #FDNF destroyer to visit the Black Sea in 2021, #Donaldcook will work with partners continuing to build maritime security in the region. @US_EUCOM @USEmbassyTurkey @USNavyEurope @USNavyCNO @ pic.twitter.com/nyAhLMQS5U