В Черное море вошел первый в этом году американский эсминец

23 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец Donald Cook.

Источник: Шестой флот США в twitter

Детали: Отмечается, что это первый эсминец в водах Черного моря в 2021 году.

"Donald Cook будет работать с партнерами, продолжая укреплять безопасность на море и в регионе", – говорится в сообщении.

USS Donald Cook entered the Black Sea. The first #FDNF destroyer to visit the Black Sea in 2021, #Donaldcook will work with partners continuing to build maritime security in the region. @US_EUCOM @USEmbassyTurkey @USNavyEurope @USNavyCNO @ pic.twitter.com/nyAhLMQS5U