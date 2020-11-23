Американський есмінець Donald Cook прямує у Чорне море

Американський есмінець Donald Cook направляється в Чорне море для регулярного патрулювання в рамках місії НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві командування ВМС США в Європі і Африці.

"USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, ознаменувавши сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США перебуватиме в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні в Twitter.

BREAKING: 🇺🇸 #USSDonaldCook DDG 75 began their straits transit into the #BlackSea, marking the 7th time a @USNavy warship has been in the Black Sea Region. #USNavy ships regularly patrol in these waters in support of our @NATO Allies & partners 🇹🇷 🇺🇦 🇧🇬 🇷🇴 🇬🇪!#PowerForPeace pic.twitter.com/8QMEWoL2V0 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) November 23, 2020

"Кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води в підтримку наших союзників і партнерів по НАТО", - наголошується в повідомленні.

Останнім американським кораблем, який відвідав Чорноморський регіон, був USS Roosevelt у вересні.

6-й флот США, штаб-квартира якого знаходиться в Неаполі, проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, забезпечення безпеки і стабільності в Європі та Африці.