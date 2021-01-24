Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ізраїль починає вакцинацію підлітків від коронавірусу

Неділя, 24 січня 2021, 02:01
Ізраїль починає вакцинацію підлітків від коронавірусу

В Ізраїлі починають робити щеплення від коронавірусу підліткам у віці від 16 до 18 років. 

Джерело: The Time of Israel

Деталі: Вакцинація підлітків – наступний етап у масовій кампанії, яку проводить країна. Наразі Ізраїль вакцинував від коронавірусу близько 2,5 мільйонів громадян. Всього ж країні проживає близько 9 мільйонів населення. 

Розширення категорій осіб, які отримують дозу препарату, на підлітків 11 та 12 класів відбулось на тлі запровадження нових карантинних обмежень через спалах захворюваності. В уряді домовились посилити обмеження до 31 січня. 

Нагадаємо: 

  • Ізраїль, який тримає найшвидші темпи вакцинації від коронавірусу у світі, вивчає можливість робити такі ж щеплення дітям від 12 років

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїлькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: