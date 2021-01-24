Ізраїль починає вакцинацію підлітків від коронавірусу

В Ізраїлі починають робити щеплення від коронавірусу підліткам у віці від 16 до 18 років.

Джерело: The Time of Israel

Деталі: Вакцинація підлітків – наступний етап у масовій кампанії, яку проводить країна. Наразі Ізраїль вакцинував від коронавірусу близько 2,5 мільйонів громадян. Всього ж країні проживає близько 9 мільйонів населення.

Розширення категорій осіб, які отримують дозу препарату, на підлітків 11 та 12 класів відбулось на тлі запровадження нових карантинних обмежень через спалах захворюваності. В уряді домовились посилити обмеження до 31 січня.

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