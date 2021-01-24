Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ізраїль починає вакцинацію підлітків від коронавірусу

Неділя, 24 січня 2021, 03:01

В Ізраїлі починають робити щеплення від коронавірусу підліткам у віці від 16 до 18 років. 

Джерело: The Time of Israel

Деталі: Вакцинація підлітків – наступний етап у масовій кампанії, яку проводить країна. Наразі Ізраїль вакцинував від коронавірусу близько 2,5 мільйонів громадян. Всього ж країні проживає близько 9 мільйонів населення. 

Розширення категорій осіб, які отримують дозу препарату, на підлітків 11 та 12 класів відбулось на тлі запровадження нових карантинних обмежень через спалах захворюваності. В уряді домовились посилити обмеження до 31 січня. 

Нагадаємо: 

  • Ізраїль, який тримає найшвидші темпи вакцинації від коронавірусу у світі, вивчає можливість робити такі ж щеплення дітям від 12 років

Українська правда
Теми: Ізраїлькоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держдеп США відреагував на протести у РФ й закликав звільнити Навального

Влада РФ проти "Радіо свобода": Байдена просять втрутитися у ситуацію

Україна відреагувала на придушення протестів у Росії

СБУ про підготовку вбивства Наумова: була змова, пропонували $50 тисяч

Працівника СБУ, підозрюваного у підготовці вбивства колеги, відправили за ґрати

відеоПротести у РФ: 2 тисячі затриманих, активісти анонсують нові мітинги

Усі новини...
Ізраїль
В Ізраїлі створили батарею для електрокарів із п’ятихвилинною зарядкою
В Ізраїлі думають над тим, щоб вакцинувати дітей від коронавірусу
В Ізраїлі виключили можливість контрабанди вакцин до України
Останні новини
03:55
На знак протесту: у Чехії в карантин відкрились сотні барів та ресторанів
03:01
Ізраїль починає вакцинацію підлітків від коронавірусу
02:11
У Канаді розгортають польові шпиталі для лікування хворих на COVID-19
01:18
Фото, відеоБільше сотні білорусів затримали під час суботніх акцій
00:35
У Чорне море зайшов перший в цьому році американський есмінець
00:19
Видимість до 200 метрів: киян попереджають про туман
23:57
фотоБіля посольства Росії у Києві відбулася акція на підтримку Навального
23:37
Держдеп США відреагував на протести у РФ й закликав звільнити Навального
23:11
фото, відеоУ Росії - рекордна кількість затримань за 10 років
22:29
Влада РФ проти "Радіо свобода": Байдена просять втрутитися у ситуацію
Усі новини...