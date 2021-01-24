Израиль начинает вакцинацию подростков от коронавируса

В Израиле начинают делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 16 до 18 лет.

Источник: The Time of Israel

Детали: Вакцинация подростков – следующий этап в массовой кампании, которую проводит страна. Сейчас Израиль вакцинировал от коронавируса около 2,5 млн граждан. Всего же стране проживает около 9 млн населения.

Расширение категорий лиц, которые получат дозу препарата, на подростков 11 и 12 классов произошло на фоне введения новых карантинных ограничений из-за вспышки заболеваемости. В правительстве договорились усилить ограничения до 31 января.

Напомним: