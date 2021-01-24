Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Израиль начинает вакцинацию подростков от коронавируса

Воскресенье, 24 января 2021, 03:01

В Израиле начинают делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 16 до 18 лет.

Источник: The Time of Israel

Детали: Вакцинация подростков – следующий этап в массовой кампании, которую проводит страна. Сейчас Израиль вакцинировал от коронавируса около 2,5 млн граждан. Всего же стране проживает около 9 млн населения.

Расширение категорий лиц, которые получат дозу препарата, на подростков 11 и 12 классов произошло на фоне введения новых карантинных ограничений из-за вспышки заболеваемости. В правительстве договорились усилить ограничения до 31 января.

Напомним: 

  • Израиль, который держит самый быстрые темпы вакцинации от коронавируса в мире, изучает возможность делать такие же прививки детям от 12 лет.

Украинская правда
Темы: Израилькоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Госдеп США отреагировал на протесты в РФ и призвал освободить Навального

Власти РФ против "Радио свобода": Байдена просят вмешаться в ситуацию

Украина отреагировала на подавление протестов в России

СБУ о подготовке убийства Наумова: был сговор, предлагали $50 тысяч

Работника СБУ, подозреваемого в подготовке убийства коллеги, отправили за решетку

видеоПротесты в РФ: 2 тысячи задержанных, активисты анонсируют новые митинги

Все новости...
Израиль
В Израиле создали батарею для электрокаров с пятиминутной зарядкой
В Израиле думают над тем, чтобы вакцинировать детей от коронавируса
В Израиле исключили возможность контрабанды вакцин в Украину
Последние новости
03:01
Израиль начинает вакцинацию подростков от коронавируса
02:11
В Канаде разворачивают полевые госпитали для лечения больных COVID-19
01:18
Фото, видеоБолее сотни белорусов задержали во время субботних акций
00:35
В Черное море вошел первый в этом году американский эсминец
00:19
Видимость до 200 метров: киевлян предупреждают о тумане
23:57
фотоУ посольства России в Киеве состоялась акция в поддержку Навального
23:37
Госдеп США отреагировал на протесты в РФ и призвал освободить Навального
23:11
фото, видеоВ России – рекордное число задержаний за 10 лет
22:29
Власти РФ против "Радио свобода": Байдена просят вмешаться в ситуацию
21:54
Работнику СБУ, подозреваемому в подготовке убийства коллеги, грозит пожизненное
Все новости...