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Израиль начинает вакцинацию подростков от коронавируса

Воскресенье, 24 января 2021, 02:01
Израиль начинает вакцинацию подростков от коронавируса

В Израиле начинают делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 16 до 18 лет.

Источник: The Time of Israel

Детали: Вакцинация подростков – следующий этап в массовой кампании, которую проводит страна. Сейчас Израиль вакцинировал от коронавируса около 2,5 млн граждан. Всего же стране проживает около 9 млн населения.

Расширение категорий лиц, которые получат дозу препарата, на подростков 11 и 12 классов произошло на фоне введения новых карантинных ограничений из-за вспышки заболеваемости. В правительстве договорились усилить ограничения до 31 января.

Напомним: 

  • Израиль, который держит самый быстрые темпы вакцинации от коронавируса в мире, изучает возможность делать такие же прививки детям от 12 лет.

Украинская правда
Темы: Израилькоронавирус
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