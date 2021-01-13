Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ізраїлі думають над тим, щоб вакцинувати дітей від коронавірусу

Середа, 13 січня 2021, 03:10
В Ізраїлі думають над тим, щоб вакцинувати дітей від коронавірусу

Ізраїль, який тримає найшвидші темпи вакцинації від коронавірусу у світі, вивчає можливість робити такі ж щеплення дітям від 12 років. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Очікується, що найближчі два місяці дослідження встановлять, наскільки це безпечно. 

За словами національного координатора з питань пандемії Нахмана Еша, якщо фармакологічно буде доведено безпечність зниження вікового порогу для вакцинації з 16 до 12 років, то її можуть почати вже з березня. 

"Той факт, що діти до 16 років наразі не можуть бути щеплені, безумовно, викликає стурбованість з точки зору здатності досягти колективного імунітету. Я припускаю, що через місяць чи два з’явиться ще одна когорта – від 12 років та старше, – яку ми зможемо вакцинувати" – сказав він. 

Ізраїль у першу чергу вакцинує людей похилого віку та тих, хто перебуває у групі ризику. Водночас перелік категорій осіб для щеплення розширюють завдяки регулярним поставкам вакцин. 

Нагадаємо: 

  • Станом на 1 січня в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували близько 12% громадян.
  • Для вакцинації використовують препарат від Pfizer. Також країна схвалила для застосування препарат від компанії Moderna.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Ізраїльвакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: