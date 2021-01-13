Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Ізраїлі думають над тим, щоб вакцинувати дітей від коронавірусу

Середа, 13 січня 2021, 04:10

Ізраїль, який тримає найшвидші темпи вакцинації від коронавірусу у світі, вивчає можливість робити такі ж щеплення дітям від 12 років. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Очікується, що найближчі два місяці дослідження встановлять, наскільки це безпечно. 

За словами національного координатора з питань пандемії Нахмана Еша, якщо фармакологічно буде доведено безпечність зниження вікового порогу для вакцинації з 16 до 12 років, то її можуть почати вже з березня. 

"Той факт, що діти до 16 років наразі не можуть бути щеплені, безумовно, викликає стурбованість з точки зору здатності досягти колективного імунітету. Я припускаю, що через місяць чи два з’явиться ще одна когорта – від 12 років та старше, – яку ми зможемо вакцинувати" – сказав він. 

Ізраїль у першу чергу вакцинує людей похилого віку та тих, хто перебуває у групі ризику. Водночас перелік категорій осіб для щеплення розширюють завдяки регулярним поставкам вакцин. 

Нагадаємо: 

  • Станом на 1 січня в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували близько 12% громадян.
  • Для вакцинації використовують препарат від Pfizer. Також країна схвалила для застосування препарат від компанії Moderna.

Українська правда
Теми: Ізраїльвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 12 січня: зустріч Зеленського і Санду, вартість відпустки голови КС

УточненоСтепанов впевнений, що локдаун не можна зупиняти

інструкціяПісля 16 січня можна офіційно скаржитись на відмову обслуговувати українською

Перестрілка у Полтаві: поранено людину

З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею

оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Усі новини...
Ізраїль
В Ізраїлі виключили можливість контрабанди вакцин до України
Сирія заявила про повітряну атаку Ізраїлю
Греція та Ізраїль уклали найбільшу угоду в оборонній сфері
Останні новини
04:10
В Ізраїлі думають над тим, щоб вакцинувати дітей від коронавірусу
03:23
Захоплення Капітолію: ФБР відкрило 160 справ
02:35
Будьте обережні з бажаннями – Трамп відповів демократам щодо імпічменту
01:42
В поліції розповіли, скільки українців загинули на дорогах
00:53
СБУ закрила справу щодо можливої держзради Єрмака та Кучми – нардеп
00:14
Зеленський не буде реагувати на санкції проти члена його партії
23:43
Козак про зустріч з Єрмаком: Не домовилися практично з жодного питання
23:11
Чиновники ЄС відмовилися зустрічатися з Помпео, той скасував візит до Європи – Reuters
22:46
Швейцарія затвердила другу вакцину від коронавірусу
22:22
Новини економіки: брак вугілля на складах ТЕС, Маска запросили в Україну
Усі новини...