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Темпи поширення коронавірусу у світі не зменшуються

Неділя, 24 січня 2021, 05:41

За минулу добу у світі виявили майже 575 тисяч нових хворих на коронавірус та зафіксували 13 823 жертви пандемії.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Зокрема, в США нарахували майже 173 тисячі нових випадків захворювання, у Бразилії – понад 61 тисячі, у Великій Британії – 33,5 тисячі. 

Окрім того, більше 20 тисяч хворих зафіксували у Франції, Мексиці та Росії.

Також рекордну кількість нових випадків інфікування та смертей зареєстрували у Португалії – 15 333 хворих та 274 летальних випадки. 

За минулу добу у США від ускладнень коронавірусу померли 3427 людей, у Мексиці – 1440, у Великій Британії – 1348 та 1176 жертв у Бразилії.

 

Загалом пандемія вже забрала життя 2 мільйонів 128 тисяч життів. Змогли побороти недугу 71,3 млн хворих. Наразі лікуються 25,8 млн осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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