Темпи поширення коронавірусу у світі не зменшуються
За минулу добу у світі виявили майже 575 тисяч нових хворих на коронавірус та зафіксували 13 823 жертви пандемії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в США нарахували майже 173 тисячі нових випадків захворювання, у Бразилії – понад 61 тисячі, у Великій Британії – 33,5 тисячі.
Окрім того, більше 20 тисяч хворих зафіксували у Франції, Мексиці та Росії.
Також рекордну кількість нових випадків інфікування та смертей зареєстрували у Португалії – 15 333 хворих та 274 летальних випадки.
За минулу добу у США від ускладнень коронавірусу померли 3427 людей, у Мексиці – 1440, у Великій Британії – 1348 та 1176 жертв у Бразилії.
Загалом пандемія вже забрала життя 2 мільйонів 128 тисяч життів. Змогли побороти недугу 71,3 млн хворих. Наразі лікуються 25,8 млн осіб.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 22 січня, в Україні зафіксовано 4 928 нових випадків COVID-19, при цьому 116 хворих померло і 13 138 осіб одужало.