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Темпы распространения коронавируса в мире не уменьшаются

Воскресенье, 24 января 2021, 05:41

За минувшие сутки в мире обнаружили почти 575 тысяч новых больных коронавирусом и зафиксировали 13823 жертвы пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США насчитали почти 173 тысяч новых случаев заболевания, в Бразилии – более 61 тысячи, в Великобритании – 33,5 тысячи.

Кроме того, более 20 тысяч больных зафиксировали во Франции, Мексике и России.

Также рекордное количество новых случаев инфицирования и смертей зарегистрировали в Португалии – 15 333 больных и 274 летальных случая.

За минувшие сутки в США от осложнений коронавируса умерли 3427 человек в Мексике – 1440, в Великобритании – 1348 и 1176 жертв в Бразилии.

 

В общем пандемия уже унесла жизни 2 миллионов 128 тысяч жизней. Смогли побороть недуг 71,3 млн больных. Сейчас лечатся 25,8 млн человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирус


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