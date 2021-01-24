Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Темпы распространения коронавируса в мире не уменьшаются

Воскресенье, 24 января 2021, 04:41

За минувшие сутки в мире обнаружили почти 575 тысяч новых больных коронавирусом и зафиксировали 13823 жертвы пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США насчитали почти 173 тысяч новых случаев заболевания, в Бразилии – более 61 тысячи, в Великобритании – 33,5 тысячи.

Кроме того, более 20 тысяч больных зафиксировали во Франции, Мексике и России.

Также рекордное количество новых случаев инфицирования и смертей зарегистрировали в Португалии – 15 333 больных и 274 летальных случая.

За минувшие сутки в США от осложнений коронавируса умерли 3427 человек в Мексике – 1440, в Великобритании – 1348 и 1176 жертв в Бразилии.

 

В общем пандемия уже унесла жизни 2 миллионов 128 тысяч жизней. Смогли побороть недуг 71,3 млн больных. Сейчас лечатся 25,8 млн человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: