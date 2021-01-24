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Українській тенісистці Ястремській відмовили у допуску до змагань

Неділя, 24 січня 2021, 07:17
Українській тенісистці Ястремській відмовили у допуску до змагань

Українській тенісистці Даяні Ястремській відмовили в знятті тимчасового недопуску до змагань, що був накладений на неї 7 січня на час розслідування через виявлений у її аналізах заборонений допінг.

Джерело: повідомлення Міжнародної федерація тенісу.

Деталі: Таке рішення ухвалив голова Незалежного трибуналу, призначеного для розгляду її заяви.

У федерації зазначили, що це рішення можуть оскаржити у Спортивному арбітражному суді сама Ястремська, Всесвітнє антидопінгове агентство і Національний антидопінговий центр України.

Нагадаємо: Українська тенісистка Даяна Ястремська була тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг.

Сама Ястремська заявила, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.

Українська правда

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Теми: спорт
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