Українській тенісистці Ястремській відмовили у допуску до змагань

Українській тенісистці Даяні Ястремській відмовили в знятті тимчасового недопуску до змагань, що був накладений на неї 7 січня на час розслідування через виявлений у її аналізах заборонений допінг.

Джерело: повідомлення Міжнародної федерація тенісу.

Деталі: Таке рішення ухвалив голова Незалежного трибуналу, призначеного для розгляду її заяви.

У федерації зазначили, що це рішення можуть оскаржити у Спортивному арбітражному суді сама Ястремська, Всесвітнє антидопінгове агентство і Національний антидопінговий центр України.

Нагадаємо: Українська тенісистка Даяна Ястремська була тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг.

Сама Ястремська заявила, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.