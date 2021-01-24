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Українській тенісистці Ястремській відмовили у допуску до змагань

Неділя, 24 січня 2021, 08:17

Українській тенісистці Даяні Ястремській відмовили в знятті тимчасового недопуску до змагань, що був накладений на неї 7 січня на час розслідування через виявлений у її аналізах заборонений допінг.

Джерело: повідомлення Міжнародної федерація тенісу.

Деталі: Таке рішення ухвалив голова Незалежного трибуналу, призначеного для розгляду її заяви.

У федерації зазначили, що це рішення можуть оскаржити у Спортивному арбітражному суді сама Ястремська, Всесвітнє антидопінгове агентство і Національний антидопінговий центр України.

Нагадаємо: Українська тенісистка Даяна Ястремська була тимчасово відсторонена від змагань через позитивний тест на допінг.

Сама Ястремська заявила, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.

Українська правда
Теми: спорт


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