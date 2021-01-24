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Украинской теннисистке Ястремской отказали в допуске к соревнованиям

Воскресенье, 24 января 2021, 07:17
Украинской теннисистке Ястремской отказали в допуске к соревнованиям

Украинский теннисистке Даяне Ястремской отказали в снятии временного допуска к соревнованиям, который был наложен на нее 7 января на время расследования из-за обнаруженного в ее анализах запрещенного допинга.

Источник: сообщение Международной федерация тенниса

Детали: Такое решение принял председатель Независимого трибунала, предназначенного для рассмотрения ее заявления.

В федерации отметили, что это решение могут обжаловать в Спортивном арбитражном суде сама Ястремская, Всемирное антидопинговое агентство и Национальный антидопинговый центр Украины.

Напомним: Украинская теннисистка Даяна Ястремская была временно отстранена от соревнований из-за положительный тест на допинг.

Сама Ястремская заявила, что никогда не употребляла препаратов, улучшающих работоспособность, или запрещенных веществ.

Украинская правда
Темы: спорт
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