Коронавірус: майже 4 тисячі нових заражень, 83 хворих померли

Протягом суботи, 23 січня, в Україні виявили 3915 нових випадків коронавірусної хвороби, 83 особи з диагнозом Covid-19 померли.

Джерело: повідомлення міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook

Деталі: Зокрема, минулої доби захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 2079 осіб.

Степанов зазначає, що зафіксували одужання 5 407 осіб, загалом у суботу здійснено 23 081 тестувань (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 191 812 особи, одужало – 947 514 особи. Хвороба забрала життя 21 861 українця.

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях".

Нагадаємо: 22 січня в Україні було зафіксовано 4 928 нових випадків COVID-19, при цьому 116 хворих померли і 13 138 осіб одужали.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП