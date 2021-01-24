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Коронавирус: почти 4 тысячи новых заражений, 83 больных умерли

Воскресенье, 24 января 2021, 07:26
Коронавирус: почти 4 тысячи новых заражений, 83 больных умерли

В течение субботы, 23 января в Украине обнаружили 3915 новых случаев коронавирусной болезни, 83 человека с диагнозом Covid-19 скончались.

Источник: сообщение министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook

Детали: В частности, за минувшие сутки заболели 117 детей и 111 медработников.

Также за сутки госпитализированы 2079 человек.

Степанов отмечает, что зафиксировали выздоровление 5407 человек, всего в субботу осуществлено 23081 тестирований (в частности методом ПЦР - 17600, методом ИФА - 5481).

За все время пандемии в Украине заболело 1 191 812 человека, выздоровели - 947 514 человек. Болезнь унесла жизни 21861 украинцев.

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях".

Напомним: 22 января в Украине было зафиксировано 4928 новых случаев COVID-19, при этом 116 больных умерли и 13 138 человек выздоровели.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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