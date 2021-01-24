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У неділю відбуваються повторні місцеві вибори, Конотоп обирає мера

Неділя, 24 січня 2021, 09:55

У неділю, 24 січня, в різних регіонах України проходять повторні місцеві вибори. Зокрема, жителі Конотопа обирають міського голову.

Джерело:  ЦВК

Деталі: Українці обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Крім того, проходять вибори міського голови Конотопа (Сумщина), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінничина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.

Повторні вибори міського голови Конотопа були призначені через те, що обраний на цю посаду Олександр Луговий помер у листопаді 2020 року від ускладнень коронавірусу.

На посаду мера Конотопа претендують 7 кандидатів, зокрема й чинний міський голова Артем Семеніхін.

Нагадаємо: На виборах 25 жовтня Олександр Луговий переміг з результатом у 37,34% голосів виборців, другим йшов чинний міський голова Артем Семеніхін із 31,8%.

Українська правда
Теми: виборимісцева влада


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