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В воскресенье проходят повторные местные выборы, Конотоп выбирает мэра

Воскресенье, 24 января 2021, 08:55
В воскресенье проходят повторные местные выборы, Конотоп выбирает мэра

В воскресенье, 24 января, в разных регионах Украины проходят повторные местные выборы. В частности, жители Конотопа выбирают мэра.

Источник: данные ЦИК

Детали: Украинцы выбирают депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Кроме того, проходят выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовщина) сельских советов.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены из-за того, что избранный на эту должность Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений коронавируса.

На должность мэра Конотопа претендуют 7 кандидатов, в том числе бывший мэр Артем Семенихин.

Напомним: На выборах 25 октября Александр Луговой победил с результатом в 37,34% голосов избирателей, вторым шел действующий мэр Артем Семенихин с 31,8%.

Украинская правда

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Темы: виборыместная власть
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