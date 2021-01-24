В воскресенье проходят повторные местные выборы, Конотоп выбирает мэра

В воскресенье, 24 января, в разных регионах Украины проходят повторные местные выборы. В частности, жители Конотопа выбирают мэра.

Источник: данные ЦИК

Детали: Украинцы выбирают депутатов городских (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Кроме того, проходят выборы городского головы Конотопа (Сумская область), голов Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовщина) сельских советов.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены из-за того, что избранный на эту должность Александр Луговой умер в ноябре 2020 года от осложнений коронавируса.

На должность мэра Конотопа претендуют 7 кандидатов, в том числе действующий мэр Артем Семенихин.

Напомним: На выборах 25 октября Александр Луговой победил с результатом в 37,34% голосов избирателей, вторым шел действующий мэр Артем Семенихин с 31,8%.