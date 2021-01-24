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У Києві за добу виявили 240 заражених коронавірусом, 915 людей одужали

Неділя, 24 січня 2021, 12:11

У суботу, 23 січня, в столиці діагностували Covid у 240 осіб, 6 заражених померли.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Протягом останньої доби померли 6 людей, які раніше отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Усього за період пандемії в столиці – 2278 летальних випадків від вірусу.

Підтверджених випадків захворювання у місті станом на ранок 24 січня вже 126 118.

Протягом суботи захворіли:

- 129 жінок віком від 22 до 96 років,

- 108 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв,

- 1 дівчинка 12-ти років та двоє хлопчиків віком 7 та 10 років.

Захворіли, зокрема, двоє медиків. До лікарень столиці минулої доби  госпіталізували 16 пацієнтів.

Пряма мова: "Одужали за добу 915 людей. Усього коронавірус подолали 57 887 мешканців столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському – 32 та в Солом‘янському районі — 31 випадок".

 

Нагадаємо: 22 січня у Києві виявили 536 хворих на COVID-19, померли 12 хворих, одужали – 1972 людини.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія


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