У Києві за добу виявили 240 заражених коронавірусом, 915 людей одужали
У суботу, 23 січня, в столиці діагностували Covid у 240 осіб, 6 заражених померли.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram
Деталі: Протягом останньої доби померли 6 людей, які раніше отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Усього за період пандемії в столиці – 2278 летальних випадків від вірусу.
Підтверджених випадків захворювання у місті станом на ранок 24 січня вже 126 118.
Протягом суботи захворіли:
- 129 жінок віком від 22 до 96 років,
- 108 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв,
- 1 дівчинка 12-ти років та двоє хлопчиків віком 7 та 10 років.
Захворіли, зокрема, двоє медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 16 пацієнтів.
Пряма мова: "Одужали за добу 915 людей. Усього коронавірус подолали 57 887 мешканців столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському – 32 та в Солом‘янському районі — 31 випадок".
Нагадаємо: 22 січня у Києві виявили 536 хворих на COVID-19, померли 12 хворих, одужали – 1972 людини.