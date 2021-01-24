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В Киеве за сутки обнаружили 240 зараженных Covid, 915 человек выздоровели

Воскресенье, 24 января 2021, 12:11

В субботу, 23 января, в столице диагностировали Covid у 240 человек, 6 зараженных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В течение последних суток умерли 6 человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. Всего за период пандемии в столице - 2278 летальных случаев от вируса.

Подтвержденных случаев заболевания в городе по состоянию на утро 24 января уже 126 118.

В течение субботы заболели:

- 129 женщин в возрасте от 22 до 96 лет,

- 108 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет,

- 1 девочка 12-ти лет и двое мальчиков в возрасте 7 и 10 лет.

Заболели, в том числе двое медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 16 пациентов.

Прямая речь: "Выздоровели в сутки 915 человек. Всего коронавирус преодолели 57 887 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 32 и в Соломенском районе - 31 случай".

 

Напомним: 22 января в Киеве обнаружили 536 больных COVID-19, умерли 12 больных, выздоровели - 1972 человека.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусэпидемия


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