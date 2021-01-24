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Київські школярі повертаються за парти, але можливе змішане навчання

Неділя, 24 січня 2021, 19:59
Київські школярі повертаються за парти, але можливе змішане навчання

Із понеділка, 25 січня, учні київських шкіл повертаються до навчання офлайн, однак у разі погіршення епідемічної ситуації перейдуть до змішаної системи навчання.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "Із понеділка учні столичних шкіл повертаються за парти.

У разі погіршення епідситуації столичні заклади освіти перейдуть до змішаної системи навчання.

Тобто на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а, за потреби, окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи".

Що передувало: З 8 по 24 січня в Україні діяв посилений карантин, під час якого, зокрема, було заборонено відвідування навчальних закладів, крім дошкільних та спеціальних.

Із 25 січня Україна переходить до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Українська правда

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Теми: Київосвіта
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