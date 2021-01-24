Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Київські школярі повертаються за парти, але можливе змішане навчання

Неділя, 24 січня 2021, 20:59

Із понеділка, 25 січня, учні київських шкіл повертаються до навчання офлайн, однак у разі погіршення епідемічної ситуації перейдуть до змішаної системи навчання.

Джерело: КМДА у Telegram

Дослівно: "Із понеділка учні столичних шкіл повертаються за парти.

У разі погіршення епідситуації столичні заклади освіти перейдуть до змішаної системи навчання.

Тобто на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів, а, за потреби, окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи".

Що передувало: З 8 по 24 січня в Україні діяв посилений карантин, під час якого, зокрема, було заборонено відвідування навчальних закладів, крім дошкільних та спеціальних.

Із 25 січня Україна переходить до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Українська правда
Теми: Київосвіта


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВР не може призначити нові вибори в Харкові: бракує документів

Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов

Відео Фото Доповнено SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики

Глава МЗС Франції заявив про авторитарний поворот в РФ

МЗС України звернувся до ВВС через "російські" Сімферополь та Севастополь

У Путіна відреагували на акції протесту по всій Росії

Усі новини...
Київ
У Києві за добу виявили 240 заражених коронавірусом, 915 людей одужали
Видимість до 200 метрів: киян попереджають про туман
Біля посольства Росії у Києві відбулася акція на підтримку Навального
Останні новини
20:59
Київські школярі повертаються за парти, але можливе змішане навчання
20:32
Українська стане обов'язковою мовою для ЗНО з 2025 року
19:53
Швеція заборонила в'їзд з Норвегії через новий штам коронавірусу
19:25
ВР не може призначити нові вибори в Харкові: бракує документів
18:45
Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов
18:27
У Британії через снігопади закрилися чотири центри вакцинації
18:14
На Донбасі у неділю 4 обстріли, без втрат
18:04
Відео Фото Доповнено SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики
17:53
Глава МЗС Франції заявив про авторитарний поворот в РФ
17:36
Разумков поговорить із главами фракцій про кнопкодавство – нардеп
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!