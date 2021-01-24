Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов

Неділя, 24 січня 2021, 18:45

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що завдяки посиленим карантинним обмеженням з 8 по 24 січня вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19 і розвантажити медичну систему.

Джерело: Степанов у Facebook

Дослівно: "Сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин.

Хочу подякувати всім, хто дотримувавсь обмежень. Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження.

Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина".

Деталі: Степанов нагадав, що з 25 січня Україна переходить до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

 

Що передувало: 23 січня прем'єр Денис Шмигаль також заявив, що епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. 

Передісторія: з 8 по 24 січня в Україні діє посилений карантин, під час якого, зокрема, заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс);
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставок;
  • торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.

Українська правда
Теми: карантинСтепановкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВР не може призначити нові вибори в Харкові: бракує документів

Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов

Відео Фото Доповнено SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики

Глава МЗС Франції заявив про авторитарний поворот в РФ

МЗС України звернувся до ВВС через "російські" Сімферополь та Севастополь

У Путіна відреагували на акції протесту по всій Росії

Усі новини...
карантин
На знак протесту: у Чехії в карантин відкрились сотні барів та ресторанів
Україна виходить з посиленого карантину: Шмигаль нагадав про заборони
"Вдалося збити хвилю і є стабілізація" – Степанов про жорсткий карантин
Останні новини
19:25
ВР не може призначити нові вибори в Харкові: бракує документів
18:45
Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов
18:27
У Британії через снігопади закрилися чотири центри вакцинації
18:14
На Донбасі у неділю 4 обстріли, без втрат
18:04
Відео Фото Доповнено SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики
17:53
Глава МЗС Франції заявив про авторитарний поворот в РФ
17:36
Разумков поговорить із главами фракцій про кнопкодавство – нардеп
17:08
Федоров розповів, які податки будуть в рамках "Дія City"
17:02
Помер старший брат Ахметова
16:50
В ЄС засудили Росію за внесення двох НУО в список небажаних
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!