Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що завдяки посиленим карантинним обмеженням з 8 по 24 січня вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19 і розвантажити медичну систему.

Джерело: Степанов у Facebook

Дослівно: "Сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин.

Хочу подякувати всім, хто дотримувавсь обмежень. Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження.

Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина".

Деталі: Степанов нагадав, що з 25 січня Україна переходить до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Що передувало: 23 січня прем'єр Денис Шмигаль також заявив, що епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю.

Передісторія: з 8 по 24 січня в Україні діє посилений карантин, під час якого, зокрема, заборонено: