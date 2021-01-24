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Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов

Неділя, 24 січня 2021, 17:45
Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що завдяки посиленим карантинним обмеженням з 8 по 24 січня вдалося стабілізувати ситуацію з епідемією COVID-19 і розвантажити медичну систему.

Джерело: Степанов у Facebook

Дослівно: "Сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин.

Хочу подякувати всім, хто дотримувавсь обмежень. Окремо завдячую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували чималу кількість людей від зараження.

Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина".

Деталі: Степанов нагадав, що з 25 січня Україна переходить до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

 

Що передувало: 23 січня прем'єр Денис Шмигаль також заявив, що епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. 

Передісторія: з 8 по 24 січня в Україні діє посилений карантин, під час якого, зокрема, заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс);
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставок;
  • торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.

Українська правда

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Теми: карантинСтепановкоронавірус
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