Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Киевские школьники возвращаются за парты, но возможно смешанное обучение

Воскресенье, 24 января 2021, 20:59

С понедельника, 25 января, ученики киевских школ возвращаются к учебе офлайн, однако в случае ухудшения эпидемической ситуации перейдут к смешанной системе обучения.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "С понедельника ученики столичных школ возвращаются за парты.

В случае ухудшения эпидситуации столичные учебные заведения перейдут к смешанной системе обучения.

То есть на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а при необходимости отдельные классы или закрывать на карантин отдельные школы".

Что предшествовало: С 8 по 24 января в Украине действовал усиленный карантин, во время которого, в частности, было запрещено посещение учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

С 25 января Украина переходит к тем карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Украинская правда
Темы: Киевобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава МИД о Навальном: Враг моего врага – мой друг

Степанов рассказал, планируется ли еще один локдаун

В СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова ради должности – СМИ

Видео Фото ДополненоSpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики

ВР не может назначить новые выборы в Харькове: не хватает документов

Локдаун заканчивается, ситуацию стабилизировали - Степанов

Все новости...
Киев
В Киеве за сутки обнаружили 240 зараженных Covid, 915 человек выздоровели
Видимость до 200 метров: киевлян предупреждают о тумане
У посольства России в Киеве состоялась акция в поддержку Навального
Последние новости
04:20
Байден отменит указ Трампа, которым он отменил ограничение для туристов из Европы – СМИ
04:07
COVID-19: только по официальным данным уже около 100 миллионов заражений
03:26
Россия возобновила строительство "Северного потока-2"
02:42
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в Словении
02:20
Американский эсминец провел тренировку в Черном море
01:29
ВидеоВ Нидерландах митинговали против карантина
00:28
Путина впервые за долгое время пригласили выступить на Давосском форуме
00:07
Глава МИД о Навальном: Враг моего врага – мой друг
23:30
Степанов не исключает иммунных паспортов, но есть "но"
22:55
Степанов рассказал, планируется ли еще один локдаун
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!