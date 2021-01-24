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Киевские школьники возвращаются за парты, но возможно смешанное обучение

Воскресенье, 24 января 2021, 19:59
Киевские школьники возвращаются за парты, но возможно смешанное обучение

С понедельника, 25 января, ученики киевских школ возвращаются к учебе офлайн, однако в случае ухудшения эпидемической ситуации перейдут к смешанной системе обучения.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно: "С понедельника ученики столичных школ возвращаются за парты.

В случае ухудшения эпидситуации столичные учебные заведения перейдут к смешанной системе обучения.

То есть на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а при необходимости отдельные классы или закрывать на карантин отдельные школы".

Что предшествовало: С 8 по 24 января в Украине действовал усиленный карантин, во время которого, в частности, было запрещено посещение учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

С 25 января Украина переходит к тем карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Украинская правда
Темы: Киевобразование
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