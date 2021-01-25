Зеленський про побиття українця в Парижі: Нападники мають сидіти
Президент Володимир Зеленський заявив, що невідомі, які покалічили українського підлітка в Парижі, мають сісти до в’язниці, і Україна зробить усе можливе, щоб напад розслідували.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави.
Україна зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці".
Деталі: За словами Зеленського, до вирішення цієї ситуації залучене Посольство України. Крім того, вже є жорстка реакція міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.
Він додав, що напад відбувся, коли Юрій з друзями повертався зі школи.
Постраждалий досі у важкому стані з численними травмами. Водночас, за словами президента, є підстави сподіватися, що він одужає.
Передісторія:
- 15 січня у Парижа біля Ейфелевої вежі жорстоко побили 14-річного українця.
- Десяток невідомих із металевими палицями, битами і ножами атакували компанію учнів біля торгового центру "Beaugrenelle". Усім, крім Юрія, вдалося втекти, хлопцю ж завдали безліч ударів.
- У підлітка в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він у комі, перебуває у реанімації.