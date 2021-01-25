Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський про побиття українця в Парижі: Нападники мають сидіти

Понеділок, 25 січня 2021, 09:39
Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що невідомі, які покалічили українського підлітка в Парижі, мають сісти до в’язниці, і Україна зробить усе можливе, щоб напад розслідували.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави.

Україна зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці".

Деталі: За словами Зеленського, до вирішення цієї ситуації залучене Посольство України. Крім того, вже є жорстка реакція міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.

Він додав, що напад відбувся, коли Юрій з друзями повертався зі школи.

Постраждалий досі у важкому стані з численними травмами. Водночас, за словами президента, є підстави сподіватися, що він одужає.

Передісторія:

  • 15 січня у Парижа біля Ейфелевої вежі жорстоко побили 14-річного українця.
  • Десяток невідомих із металевими палицями, битами і ножами атакували компанію учнів біля торгового центру "Beaugrenelle". Усім, крім Юрія, вдалося втекти, хлопцю ж завдали безліч ударів.
  • У підлітка в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він у комі, перебуває у реанімації.

Українська правда
Теми: ЗеленськийУкраїнаФранціянапад


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео Зеленський про побиття українця в Парижі: Нападники мають сидіти

Україна повернулася до попередніх обмежень, МОЗ думає про адаптивний карантин 

Степанов розповів про "оптимістичну статистику" щодо COVID 

Українцям у неділю зробили майже 14 тисяч тестів, виявили 2,5 тисячі хворих на COVID

Глава МЗС про Навального: Ворог мого ворога – мій друг

Степанов розповів, чи планується ще один локдаун

Усі новини...
Зеленський
Зеленський показав, як почав 44-й рік життя
Радник президента: Очікуємо, що 2021 рік буде роком економічного зростання
Зеленський пропонує створити реєстр будинків для літніх людей
Останні новини
11:31
Разумков розповів, як у Раді викорінюють кнопкодавство
11:13
Українська делегація у ПАРЄ збирається оскаржити повноваження росіян
11:11
Поліція посилила охорону в центрі Києва: Рада повертається до роботи
10:56
Samsung може побудувати завод в США за 17 мільярдів доларів – медіа
10:46
У Києві в неділю діагноз COVID отримали 146 осіб, одужали 626
10:43
На виборах у Конотопі перемагає "свободівець"
10:41
Приватбанк виграв справу щодо 250 АЗС у структур Коломойського
10:32
Пожежа у Харкові: помер один із врятованих
10:18
Політична криза в Італії: прем’єр-міністр розглядає відставку - ЗМІ
09:51
фотоЗеленський показав, як почав 44-й рік життя
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!