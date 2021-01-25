Зеленський про побиття українця в Парижі: Нападники мають сидіти

Президент Володимир Зеленський заявив, що невідомі, які покалічили українського підлітка в Парижі, мають сісти до в’язниці, і Україна зробить усе можливе, щоб напад розслідували.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави.

Україна зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці".

Деталі: За словами Зеленського, до вирішення цієї ситуації залучене Посольство України. Крім того, вже є жорстка реакція міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.

Він додав, що напад відбувся, коли Юрій з друзями повертався зі школи.

Постраждалий досі у важкому стані з численними травмами. Водночас, за словами президента, є підстави сподіватися, що він одужає.

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