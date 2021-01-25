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Зеленский об избиении украинца в Париже: Нападавшие должны сидеть

Понедельник, 25 января 2021, 09:39
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что неизвестные, покалечившие украинского подростка в Париже, должны сесть в тюрьму, и что Украина сделает все возможное, чтобы нападение расследовали.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает на жесткую реакцию государства.

Украина сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – необходимые стимулы. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме".

Детали: По словам Зеленского, к решению этой ситуации привлечено Посольство Украины. Кроме того, уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.

Он добавил, что нападение произошло, когда Юрий с друзьями возвращались со школы.

Пострадавший до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Однако, по словам президента, есть основания надеяться, что он выздоровеет.

Предыстория:

  • 15 января в Париже возле Эйфелевой башни жестоко избили 14-летнего украинца.
  • Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию учеников у торгового центра "Beaugrenelle". Всем, кроме Юрия, удалось убежать, парню же нанесли множество ударов.
  • У подростка в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он в коме, находится в реанимации.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийУкраинаФранциянападение


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