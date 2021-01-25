Зеленский об избиении украинца в Париже: Нападавшие должны сидеть

Президент Владимир Зеленский заявил, что неизвестные, покалечившие украинского подростка в Париже, должны сесть в тюрьму, и что Украина сделает все возможное, чтобы нападение расследовали.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает на жесткую реакцию государства.

Украина сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – необходимые стимулы. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме".

Детали: По словам Зеленского, к решению этой ситуации привлечено Посольство Украины. Кроме того, уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.

Он добавил, что нападение произошло, когда Юрий с друзьями возвращались со школы.

Пострадавший до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Однако, по словам президента, есть основания надеяться, что он выздоровеет.

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