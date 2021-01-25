Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский об избиении украинца в Париже: Нападавшие должны сидеть

Понедельник, 25 января 2021, 08:39
Зеленский об избиении украинца в Париже: Нападавшие должны сидеть
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что неизвестные, покалечившие украинского подростка в Париже, должны сесть в тюрьму, и что Украина сделает все возможное, чтобы нападение расследовали.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает на жесткую реакцию государства.

Украина сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – необходимые стимулы. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме".

Детали: По словам Зеленского, к решению этой ситуации привлечено Посольство Украины. Кроме того, уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.

Он добавил, что нападение произошло, когда Юрий с друзьями возвращались со школы.

Пострадавший до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Однако, по словам президента, есть основания надеяться, что он выздоровеет.

Предыстория:

  • 15 января в Париже возле Эйфелевой башни жестоко избили 14-летнего украинца.
  • Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию учеников у торгового центра "Beaugrenelle". Всем, кроме Юрия, удалось убежать, парню же нанесли множество ударов.
  • У подростка в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он в коме, находится в реанимации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийУкраинаФранциянападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Зеленский
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: