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Бойовики поранили українського військового, стан важкий

Понеділок, 25 січня 2021, 13:48

У понеділок, 25 січня, близько 12:00 внаслідок обстрілу бойовиками позицій Об'єднаних сил в районі Золотого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ.

Джерело: телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі

Деталі: Поранений перебуває у важкому стані. Йому надано медичну допомогу.

Українська сторона СЦКК ввела "режим тиші" та направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

За даними штабу ООС, українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на Донбасі.

Так, безпілотник СММ ОБСЄ 19 січня зафіксував 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" поблизу Краснолуцького Луганської області, а 21 січня - 18 танків на полігоні біля Новоселівки Донецької області. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення.

У звіті Місії від 22 січня також йдеться про військову присутність та присутність військового типу у зоні безпеки. Так, 20 січня СММ зафіксував броньовану розвідувально-дозорну машину БРДМ-2 біля Безіменного Донецької області, а 21 січня патруль СММ ідентифікував у житловому районі поблизу Кадіївки Луганської області зенітну установку ЗУ-23.

Дослівно: "Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості".

Українська правда
Теми: Донбасвійнанадзвичайна подіяОРДЛО


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