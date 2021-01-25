Боевики ранили украинского военного, состояние тяжелое

В понедельник, 25 января, около 12:00 в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ.

Источник: телеграм-канал Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе

Детали: Раненый находится в тяжелом состоянии. Ему оказана медицинская помощь.

Украинская сторона СЦКК ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

По данным штаба ООС, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе.

Так, беспилотник СММ ОБСЕ 19 января зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня "Град" вблизи Краснолучского Луганской области, а 21 января - 18 танков на полигоне у Новоселовки Донецкой области. Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода.

В отчете Миссии от 22 января также говорится о военном присутствии в зоне безопасности. Так, 20 января СММ зафиксировала бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 у Безымянного Донецкой области, а 21 января патруль СММ идентифицировал в жилом районе вблизи Кадиевки Луганской области зенитную установку ЗУ-23.

Дословно: "Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности".