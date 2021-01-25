Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд подумує відновити адаптивний карантин

Понеділок, 25 січня 2021, 15:23
Уряд подумує відновити адаптивний карантин

Кабінет міністрів збирається вивчити ситуацію з коронавірусом в регіонах і у разі необхідності ввести там адаптивний карантин.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон".

Деталі: За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

На сторінці Facebook МОЗ уточнили, що, за словами голови відомства Максима Степанова, провідні українські експерти у галузі епідеміології протягом тижня проаналізують епідеміологічну ситуацію по країні загалом, а також у розрізі регіонів. За підсумками аналізу буде розглянута можливість повернення до адаптивного карантину.

Шмигаль зазначив також, що теперішні показники за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин з 8 до 24 січня був ефективним заходом.

Степанов додав, що спостерігається зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.

Передісторія: 24 січня в Україні останній день дії так званого локдауну, який почався 8 січня і забороняв роботу майже всіх закладів торгівлі. Після нього Україна повернулась до пом'якшеної версії карантину, який буде однаковим для всіх областей.

Раніше в Україні діяв адаптивний карантин. Він передбачав індивідуальні заборони для регіонів у залежності від епідемічної ситуації в них.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинУкраїналокдаункоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: