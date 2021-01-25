Уряд подумує відновити адаптивний карантин

Кабінет міністрів збирається вивчити ситуацію з коронавірусом в регіонах і у разі необхідності ввести там адаптивний карантин.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон".

Деталі: За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

На сторінці Facebook МОЗ уточнили, що, за словами голови відомства Максима Степанова, провідні українські експерти у галузі епідеміології протягом тижня проаналізують епідеміологічну ситуацію по країні загалом, а також у розрізі регіонів. За підсумками аналізу буде розглянута можливість повернення до адаптивного карантину.

Шмигаль зазначив також, що теперішні показники за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин з 8 до 24 січня був ефективним заходом.

Степанов додав, що спостерігається зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.

Передісторія: 24 січня в Україні останній день дії так званого локдауну, який почався 8 січня і забороняв роботу майже всіх закладів торгівлі. Після нього Україна повернулась до пом'якшеної версії карантину, який буде однаковим для всіх областей.

Раніше в Україні діяв адаптивний карантин. Він передбачав індивідуальні заборони для регіонів у залежності від епідемічної ситуації в них.