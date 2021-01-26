СOVID у Києві: одужань за добу у 4 рази більше, ніж нових хворих
За добу 25 січня у столиці лабораторно підтвердили 375 нових випадків захворювання на коронавірус, водночас одужали 1639 людей.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Ще 375 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 9 людей померли. Одужали за минулу добу 1639 людей".
Деталі: Серед нових хворих: 210 жінок віком від 18 до 85 років, 154 чоловіки віком від 23 до 87 років, 4 дівчинки від 6 місяців до 13 років та 7 хлопчиків від 5 до 17 років. Захворіли, зокрема, 6 медиків.
42 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (68), у Дарницькому (62) та у Святошинському (52) районах.
Станом на 26 січня у столиці вже 126 639 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 2292 киян. Загалом подолали хворобу 60 152 мешканці Києва.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- В Україні за добу 25 січня виявили 2 779 нових випадків COVID-19, госпіталізували 891 хворого, не змогли врятувати 133 пацієнтів, а одужали від коронавірусної хвороби 12 538 осіб.