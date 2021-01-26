Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СOVID у Києві: одужань за добу у 4 рази більше, ніж нових хворих

Вівторок, 26 січня 2021, 11:22
Фото dw.com

За добу 25 січня у столиці лабораторно підтвердили 375 нових випадків захворювання на коронавірус, водночас одужали 1639 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще 375 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 9 людей померли. Одужали за минулу добу 1639 людей".

Деталі: Серед нових хворих: 210 жінок віком від 18 до 85 років, 154 чоловіки віком від 23 до 87 років, 4 дівчинки від 6 місяців до 13 років та 7 хлопчиків від 5 до 17 років. Захворіли, зокрема, 6 медиків.

42 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському (68), у Дарницькому (62) та у Святошинському (52) районах.

Станом на 26 січня у столиці вже 126 639 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 2292 киян. Загалом подолали хворобу 60 152 мешканці Києва.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • В Україні за добу 25 січня виявили 2 779 нових випадків COVID-19, госпіталізували 891 хворого, не змогли врятувати 133 пацієнтів, а одужали від коронавірусної хвороби 12 538 осіб.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов відбрив секретаря Радбезу РФ: Порад щодо мови не потребуємо

"Слуга народу" втратила ще одну сходинку в рейтингу партій 

інфографікаЗеленський vs Порошенко: з'явився свіжий президентський рейтинг

Лукашенко – новому держсекретареві Радбезу: часи непрості, хитати нас будуть

відеоПісля призначення Татарова в ОП його оточення збагатилося активами Микитася – ЗМІ

Секретар Радбезу РФ: Київ мовним законом розділяє Україну і Росію

Усі новини...
Київ
Обвинувачений в організації перестрілки в Княжичах працює в поліції Києва
По Києву почали ставити нові дорожні знаки: що вони означають
Поліція посилила охорону в центрі Києва: Рада повертається до роботи
Останні новини
13:51
Дубінський хоче особисту зустріч із Зеленським: Готовий боротися за вас
13:49
САП не знає про відмову "Інтерполу" оголосити Дмитра Вовка в розшук
13:43
Вітренко про приставку "в.о.": Дуже сильно обмежує
13:36
НБУ застерігає банки від співпраці з Дубінським
13:33
Дія ID і електронний лікарняний: які нові продукти запустять у квітні
13:15
Данія заплатить 2,5 млрд євро фермерам за вбитих через коронавірус норок
13:14
Палац Путіна: Кремль відмовився розголошувати імена юридичних власників
13:12
інфографікаПорошенко все ще поступається Зеленському у другому турі, але відрив меншає – опитування
13:10
Шмигаль розповів, скільки доз вакцини від COVID-19 Україна може отримати в лютому
13:01
Данілов відбрив секретаря Радбезу РФ: Порад щодо мови не потребуємо
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!