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Кількість померлих від COVID в Україні перевищила 22 тисячі 

Вівторок, 26 січня 2021, 08:21

МОЗ заявляє, що в Україні за добу 25 січня виявили 2 779 нових випадків COVID-19, госпіталізували 891 хворого, не змогли врятувати 133 пацієнтів, а одужали від коронавірусної хвороби 12 538 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook 

Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 197 107 осіб, із них одужали 965 835 осіб, а летальних випадків – 22 057.

Серед нових хворих 95 дітей та 175 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків у понеділок зареєстрували у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

За минулу добу в Україні зробил 32 030 тестувань (методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441). З березня методом ПЛР проведено 6 125 257 тестувань.

Передісторія:

  • Із 8 до 24 січня включно в Україні діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басейни, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо. 
  • МОЗ відзначив стабілізацію епідемічної ситуації після різдвяно-новорічних свят і вирішив не продовжувати жорсткий карантин.
  • З 25 січня в Україні діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки: школи та виші поновили очне навчання, супермаркети можуть продавати промтовари, бутіки – одяг та взуття, громадяни можуть вживати їжу та напої безпосередньо в ресторанах і кав'ярнях, ходити на вистави та кіно, у спортзали й басейни тощо.
  • Загальний карантин діятиме щонайменше до весни. Уряд поки не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні.

Знати більше: Жорсткий карантин з 8 січня: Кабмін оновив список заборон

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗСтепанов


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