Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СOVID в Киеве: выздоровлений за сутки в 4 раза больше, чем новых больных

Вторник, 26 января 2021, 10:22
СOVID в Киеве: выздоровлений за сутки в 4 раза больше, чем новых больных
Фото dw.com

За сутки 25 января в столице лабораторно подтвердили 375 новых случаев заболевания коронавирусом, вместе с тем выздоровели 1639 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще 375 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 9 человек умерли. Выздоровели за минувшие сутки 1639 человек".

Детали: Среди новых больных 210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 154 мужчины в возрасте от 23 до 87 лет, 4 девочки от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет. Заболели, в частности, 6 медиков.

42 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (68), в Дарницком (62) и в Святошинском (52) районах.

По состоянию на 26 января в столице уже 126 639 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 2292 киевлян. В общем преодолели болезнь 60152 жители Киева.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

  • В Украине за сутки 25 января обнаружили 2 779 новых случаев COVID-19, госпитализировали 891 больного, не смогли спасти 133 пациентов, а выздоровели от коронавирусной болезни 12 538 человек.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Киев
Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать
Взрыв в Шевченковском суде: правоохранителей подозревают в халатности и нарушении правил
Путин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
Последние новости
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
Все новости...
Реклама: