СOVID в Киеве: выздоровлений за сутки в 4 раза больше, чем новых больных

За сутки 25 января в столице лабораторно подтвердили 375 новых случаев заболевания коронавирусом, вместе с тем выздоровели 1639 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще 375 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 9 человек умерли. Выздоровели за минувшие сутки 1639 человек".

Детали: Среди новых больных 210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 154 мужчины в возрасте от 23 до 87 лет, 4 девочки от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет. Заболели, в частности, 6 медиков.

42 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (68), в Дарницком (62) и в Святошинском (52) районах.

По состоянию на 26 января в столице уже 126 639 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 2292 киевлян. В общем преодолели болезнь 60152 жители Киева.

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