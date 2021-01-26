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СOVID в Киеве: выздоровлений за сутки в 4 раза больше, чем новых больных

Вторник, 26 января 2021, 11:22
Фото dw.com

За сутки 25 января в столице лабораторно подтвердили 375 новых случаев заболевания коронавирусом, вместе с тем выздоровели 1639 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще 375 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 9 человек умерли. Выздоровели за минувшие сутки 1639 человек".

Детали: Среди новых больных 210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 154 мужчины в возрасте от 23 до 87 лет, 4 девочки от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет. Заболели, в частности, 6 медиков.

42 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (68), в Дарницком (62) и в Святошинском (52) районах.

По состоянию на 26 января в столице уже 126 639 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 2292 киевлян. В общем преодолели болезнь 60152 жители Киева.

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Предыстория: 

  • В Украине за сутки 25 января обнаружили 2 779 новых случаев COVID-19, госпитализировали 891 больного, не смогли спасти 133 пациентов, а выздоровели от коронавирусной болезни 12 538 человек.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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