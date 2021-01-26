Голосування в інтернеті: Рада підтримала закон Зеленського про референдум

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.

Джерело: засідання ВР у вівторок, текст проєкту закону №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", пояснювальна записка до законопроєкту

Деталі: За законопроєкт проголосували 255 народних депутатів. Закон підтримали тільки фракція "Слуга народу", група "Довіра" та 9 внефракціонніх нардепів. Як свідчать дані на сайті парламенту, "за" проголосували майже всі "слуги", присутні на засіданні (не голосували Микола Сольський та Вадим Струневич).

Перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук пояснив, що закон дійсно пропонує можливість проведення електронного голосування на референдумах, але тільки після того, як для цього з'явиться технічна можливість. Для цього буде проголосований окремий законодавчий акт. А поки цього не станеться, референдуми проходитимуть у звичний спосіб.

Згідно з документом, на референдум може виноситися лише одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму може бути затвердження закону про внесення деяких змін до Конституції (йдеться про загальні засади, вибори і сам референдум, а також правосуддя, загалом 38 статей – ред.), питання загальнодержавного значення, зміна території України та втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Разом з тим всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів про податки, бюджет та амністію, а також питань, які віднесені до компетенції органів правопорядку (покарання винних, винесення вироків).

Проєкт закону також розширює коло суб’єктів процесу референдуму, як прихильників, так і опонентів питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації.

Крім того, законопроєкт визначає можливість запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань.

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін до Конституції призначається президентом, стосовно зміни території України - Верховною Радою.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується указом президента (на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, з не менш як 2/3 областей).

Питання всеукраїнського референдуму повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень, і відповідь на нього має бути "так" або "ні".

Всеукраїнський референдум не може призначатися чи проводитися у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

Контроль щодо відповідності Конституції питання всеукраїнського референдуму здійснює Конституційний суд.

У фракціях так відреагували на законопроєкт:

Юлія Тимошенко з "Батьківщини" заявила, що за цим законом референдум провести не вийде через бюрократичні процедури.

Олександр Пузанов з ОПЗЖ заявив, що президентський закон звужує коло тем, щодо яких можна провести референдум, і встановлює нереальні строки – 60 днів для збору 3 млн підписів, а також дозволяє протягом року розглядати лише одне питання на референдумі і вносити до бюлетеня лише одне питання.

Руслан Князевич з "Європейської солідарності" заявив, що президент пропонує фактично "законодавчий референдум", тоді як не можна "підміняти парламент референдумом". Його колега по фракції Княжицький сказав, що законопроєкт Зеленського з можливістю електронного голосування – це "інструмент гібридної війни".

Сергій Рахманін з "Голосу" заявив, що новий закон "фактично надає можливість кнопкодавам тиснути на ядерну кнопку". За його словами, хто завгодно з будь-якого приводу зможе змінювати, коригувати або скасовувати закони з невідомих причин, прикриваючись волею народу.

Що було раніше: 9 червня 2020 року Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

18 червня 2020 року Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум із необхідністю його доопрацювання до другого читання.

Перед голосуванням група нардепів з фракції "Слуга народу" отримала команду не голосувати за закон про референдум, але глава фракції Давид Арахамія пригрозив їм виключенням. Як свідчать дані на сайті парламенту, "за" проголосували майже всі "слуги", присутні на засіданні (не голосували Микола Сольський та Вадим Струневич).