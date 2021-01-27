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Сенат відмовився визнати процес імпічменту Трампа неконституційним

Середа, 27 січня 2021, 01:49

Визнання процесу імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа неконституційним підтримали 45 сенаторів, висловились проти – 55 конгресменів. 

Джерело: Reuters

Деталі: Очікувано проголосувати "За" 45 республіканців, хоча 5 їх представників приєднались до демократів та підтримали позицію, що процес відповідає Конституції. Загалом його вважають законним 55 конгресменів. 

Вніс пропозицію для голосування сенатор-республіканець Ренд Пол. Він вимагав, щоб вища палата Конгресу визначилась з питання, чи порушує ймовірний суд над Трампом Конституцію США. 

Водночас, за чинного представлення політичних сил в Сенаті для оголошення імпічменту демократам потрібна підтримка 17 республіканців. Після цього голосування, вважають у партії Трампа, можна вже не розраховувати, що 45-му президенту його оголосять. 

Що передувало: Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент експрезидента країни Дональда Трампа.

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Нагадаємо: 

  • Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі Палата представників оголосила імпічмент. Голосування стало наслідком захоплення Капітолію прихильниками Трампа.  
  • Для того, щоб Сенат визнав його винним, сенаторам-демократам потрібна підтримка як мінімум 17 сенаторів-республіканців. Додаткове голосування буде потрібно для того, щоб заборонити Трампу вести боротьбу за державні пости. 
  • Трамп допускав можливість того, що візьме участь у президентських виборах-2024.

Українська правда
Теми: СШАТрампімпічмент


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