Сенат відмовився визнати процес імпічменту Трампа неконституційним

Визнання процесу імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа неконституційним підтримали 45 сенаторів, висловились проти – 55 конгресменів.

Джерело: Reuters

Деталі: Очікувано проголосувати "За" 45 республіканців, хоча 5 їх представників приєднались до демократів та підтримали позицію, що процес відповідає Конституції. Загалом його вважають законним 55 конгресменів.

Вніс пропозицію для голосування сенатор-республіканець Ренд Пол. Він вимагав, щоб вища палата Конгресу визначилась з питання, чи порушує ймовірний суд над Трампом Конституцію США.

Водночас, за чинного представлення політичних сил в Сенаті для оголошення імпічменту демократам потрібна підтримка 17 республіканців. Після цього голосування, вважають у партії Трампа, можна вже не розраховувати, що 45-му президенту його оголосять.

Що передувало: Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент експрезидента країни Дональда Трампа.

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