Сенат відмовився визнати процес імпічменту Трампа неконституційним
Визнання процесу імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа неконституційним підтримали 45 сенаторів, висловились проти – 55 конгресменів.
Джерело: Reuters
Деталі: Очікувано проголосувати "За" 45 республіканців, хоча 5 їх представників приєднались до демократів та підтримали позицію, що процес відповідає Конституції. Загалом його вважають законним 55 конгресменів.
Вніс пропозицію для голосування сенатор-республіканець Ренд Пол. Він вимагав, щоб вища палата Конгресу визначилась з питання, чи порушує ймовірний суд над Трампом Конституцію США.
Водночас, за чинного представлення політичних сил в Сенаті для оголошення імпічменту демократам потрібна підтримка 17 республіканців. Після цього голосування, вважають у партії Трампа, можна вже не розраховувати, що 45-му президенту його оголосять.
Що передувало: Члени Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали до Сенату резолюцію про імпічмент експрезидента країни Дональда Трампа.
Читайте також - Підсудний Трамп: що чекає на президента США після відставки
Нагадаємо:
- Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі Палата представників оголосила імпічмент. Голосування стало наслідком захоплення Капітолію прихильниками Трампа.
- Для того, щоб Сенат визнав його винним, сенаторам-демократам потрібна підтримка як мінімум 17 сенаторів-республіканців. Додаткове голосування буде потрібно для того, щоб заборонити Трампу вести боротьбу за державні пости.
- Трамп допускав можливість того, що візьме участь у президентських виборах-2024.