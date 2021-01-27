Признание процесса импичмента 45-го президента США Дональда Трампа неконституционным поддержали 45 сенаторов, высказались против – 55 конгрессменов.

Источник: Reuters

Детали: Ожидаемо проголосовали "за" 45 республиканцев, хотя 5 их представителей присоединились к демократам и поддержали позицию, что процесс соответствует Конституции. В целом его считают законным 55 конгрессменов.

Внес предложение для голосования сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он требовал, чтобы высшая палата Конгресса определилась по вопросу, нарушает ли вероятный суд над Трампом Конституцию США.

В то же время, за действующего представления политических сил в Сенате для объявления импичмента демократам нужна поддержка 17 республиканцев. После этого голосования, считают в партии Трампа, можно уже не рассчитывать, что 45-му президенту его объявят.

Что предшествовало: Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.

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Напомним: