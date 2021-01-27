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В ОП оцінили розмову Байдена і Путіна

Середа, 27 січня 2021, 10:22
Фото з Facebook Подоляка

В Офісі президента назвали ідеальною для інтересів України розмову президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Новий президент США відразу активно включився в глобальний порядок. Телефонна розмова між Байденом і Путіним – це означення ключового пріоритету нової адміністрації, свого роду сигнал: ми повертаємося до світового порядку денного з традиційними цінностями і традиційною жорсткістю щодо тих, хто порушує правила.

І хоча формальна причина розмови стосувалася теми стратегічного роззброєння, її наповнення було, м'яко кажучи, набагато ширшим і об'ємнішим і виглядає ідеально для інтересів України".

Деталі: За словами Подоляка, Байден підтвердив безумовну підтримку Америкою суверенітету і територіальної цілісності України.

В ОП впевнені, що у Росії є тільки один шанс на "хоч якісь мінімально нормальні відносини з Америкою і цивілізованим світом" – повне припинення її агресивної політики.

І перше в цьому питанні – припинення агресії проти України і повернення всіх окупованих Росією територій.

Подоляк зазначив, що Байден акцентував це "дуже чітко, предметно і системно".

Що було раніше: Президент США Джо Байден 26 січня вперше з моменту вступу на посаду розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним. У Білому домі повідомили, що серед тем були пропозиції Байдена про продовження нового договору СНО з Росією на п'ять років і рішуча підтримка суверенітету України США перед обличчям триваючої російської агресії.

Українська правда
Теми: Офіс президентаБайденПутінСШАРосія


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