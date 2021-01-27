В ОП оценили разговор Байдена и Путина

В Офисе президента назвали идеальным для интересов Украины разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Источник: советник председателя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. Телефонный разговор между Байденом и Путиным – это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила.

И хотя формальная причина разговора касалась темы стратегического разоружения, его наполнение было, мягко говоря, гораздо шире и объёмнее и выглядит идеально для интересов Украины".

Детали: По словам Подоляка, Байден подтвердил безусловную поддержку Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ОП уверены, что у России есть только один шанс на "хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром" – полное прекращение ее агрессивной политики.

И первое в этом вопросе – прекращение агрессии против Украины и возвращение всех оккупированных Россией территорий.

Подоляк отметил, что Байден акцентировал это "очень чётко, предметно и системно".є

Что было раньше: Президент США Джо Байден 26 января впервые с момента вступления в должность разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. В Белом доме сообщили, что среди тем были предложение Байдена о продлении нового договора СНВ с Россией на пять лет и решительная поддержка суверенитета Украины США перед лицом продолжающейся российской агрессии.