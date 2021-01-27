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З ОРЛО через Росію масово поставляли товари на українські підприємства – СБУ

Середа, 27 січня 2021, 18:18
З ОРЛО через Росію масово поставляли товари на українські підприємства – СБУ

Служба безпеки України викрила, задокументувала та блокувала масштабні поставки продукції на суму понад 300 мільйонів гривень з тимчасово окупованої Луганщини транзитом через територію РФ на українські промислові підприємства, організовану групою комерсантів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що фігуранти протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться в ОРЛО, до металургійних та машинобудівних підприємств України.

Продукцію зловмисники переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з Росією на тимчасово окупованій території. У Росії ділки підміняли та фальсифікували митні документи, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.

Отримані кошти переводили у готівку через фіктивні фірми. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої "ЛНР" і незаконних збройних формувань.

Оперативники СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.

Правоохоронці провели кілька одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і Києві, вилучили комп’ютери та документи, а також знайшли майже 2,5 млн гривень готівкою, ще контрафактної продукції на майже 10 млн гривень.

 
 

Українська правда

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Теми: СБУОРДЛОокупаціявійнаРосія
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