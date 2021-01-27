Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

С ОРЛО через Россию массово поставляли товары на украинские предприятия – СБУ

Среда, 27 января 2021, 19:18

Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн гривен с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ на украинские промышленные предприятия, организованную группой коммерсантов.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что фигуранты в течение 2017-2020 годов наладили поставки промышленных товаров из производственных мощностей, находящихся в ОРЛО, на металлургические и машиностроительные предприятия Украины.

Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с Россией на временно оккупированной территории.  В России дельцы подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.

Полученные средства переводили в наличные через фиктивные фирмы.  Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований.

Оперативники СБУ задержали на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялась по поддельным документам и сертификатам происхождения.

Правоохранители провели несколько одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве, изъяли компьютеры и документы, а также нашли почти 2,5 млн гривен наличными, и еще контрафактной продукции на почти 10 млн гривен.

 
 

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОоккупациявойнаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоОтравителей Навального подозревают в убийстве троих активистов – Bellingcat

Из-за ухудшения погоды Минобразования направило срочное письмо в регионы

Мать избитого в Париже украинца подозревается в торговле людьми, а подросток "известен полиции" - СМИ

Зеленский отозвал законопроект, которым хотел прекратить полномочия судей КС

фото, видеоВ квартиру Навального и его фонд пришли с обысками, ломают двери

фото, видеоУкраинские хакеры обокрали европейские банки на 2,5 миллиарда долларов

Все новости...
СБУ
Венгрия говорит об "эмоциях" из-за обысков СБУ и уверяет, что сепаратизма нет
СБУ задержала злостного "минера": успел прислать более 200 сообщений
Шмыгаль о результатах аудита "Нафтогаза": СБУ ведет производство, все материалы представят
Последние новости
19:31
Официальный курс: гривня снизилась к доллару
19:18
фотоС ОРЛО через Россию массово поставляли товары на украинские предприятия – СБУ
19:11
Убийства Окуевой и нескольких менеджеров: фигурантов дела отпустили из-под стражи
18:57
Строительство нового аэродрома в Днепре: тендер на 4 миллиарда выиграл тесть Насирова
18:55
Эксперты говорят о нарушении "Слугами народа" договоренностей с G7 и ЕС по судебной реформе
18:30
Стоимость Bitcoin упала ниже 30 тысяч долларов
18:18
Боевики 6 раз нарушили перемирие на Донбассе
18:17
фотоОтравителей Навального подозревают в убийстве троих активистов – Bellingcat
18:12
МИД РФ нахамил странам G7 и Евросоюзу из-за требования освободить Навального
17:59
Дело "Роттердам +": НАБУ снова призвало Венедиктову заменить старшего группы прокуроров
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!