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С ОРЛО через Россию массово поставляли товары на украинские предприятия – СБУ

Среда, 27 января 2021, 18:18
С ОРЛО через Россию массово поставляли товары на украинские предприятия – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн гривен с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ на украинские промышленные предприятия, организованную группой коммерсантов.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что фигуранты в течение 2017-2020 годов наладили поставки промышленных товаров из производственных мощностей, находящихся в ОРЛО, на металлургические и машиностроительные предприятия Украины.

Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые участки границы Украины с Россией на временно оккупированной территории.  В России дельцы подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства.

Полученные средства переводили в наличные через фиктивные фирмы.  Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования оккупационной власти так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований.

Оперативники СБУ задержали на таможне грузовик с товаром, растаможка которого осуществлялась по поддельным документам и сертификатам происхождения.

Правоохранители провели несколько одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве, изъяли компьютеры и документы, а также нашли почти 2,5 млн гривен наличными, и еще контрафактной продукции на почти 10 млн гривен.

 
 

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОоккупациявойнаРосcия
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