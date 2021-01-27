Следующая пандемия может быть в 10 раз хуже – Билл Гейтс

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2.

Источник: Гейтс в интервью Süddeutsche Zeitung и в своем блоге

Прямая речь Гейтса: "Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже".

Детали: Миллиардер в личном блоге сравнил коронавирусную эпидемию с войной и просит воспринимать угрозу серьезно.

Он считает, что уже сейчас нужно тратить миллиарды для борьбы со следующими пандемиями, чтобы спасти людей и деньги в будущем. Гейтс уверен, что основная часть этих инвестиций должна поступить из богатых стран.

Дословно: "Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год – большие инвестиции, но помните, что пандемия COVID-19, по оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Миру нужно потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир".

Напомним: Еще в начале 2020 года фонд Гейтса выделил до $100 миллионов на борьбу с COVID-19.

В марте Гейтс писал пользователям Reddit, что остановка коронавируса может продлиться до 10 недель - если все пойдет хорошо.